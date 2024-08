Diese Altcoin-ICOs könnten noch im August abheben

Das aktuelle Auf und Ab am Kryptomarkt lässt den einen oder anderen Investor derzeit verzweifeln. Seit etwa März befindet sich Bitcoin und die gesamte Kryptoszene in einer Seitwärtsbewegung, wobei ein leichter Rückgang der gesamten Aktivitäten sowie der Marktkapitalisierung zu beobachten ist. Jedoch scheint es nicht so, als wäre es ein Abschwung wie nach dem letzten Krypto-Bullrun, da hier deutlich stärkere Verluste und schneller abfallende Kurse viel drastischer in Erscheinung traten als im aktuellen Marktzyklus.

Entwicklung der Marktkpitalisierung, Quelle: www.coinmarketcap.com

Es scheint tatsächlich so, als wäre dies die Vorbereitungszeit für den großen Superzyklus. So fallen auch immer wieder Token auf, die gute Leistungen erzielen und damit vielversprechende Investitionen darstellen. Wir wollen hier drei Coins vorstellen, die noch im August eine starke Performance abliefern könnten und das investierte Kapital um das Zehnfache steigern könnten.

Play Doge - nur noch 5 Tage

Der neue Play Doge Token will als einfallsreiches Krypto-Projekt Gaming-Fanatiker sowie Krypto-Enthusiasten gleichermaßen begeistern. Als Play-to-Earn (P2E) Spiel, das stark von der Nostalgie der 90er Jahre und den Tamagotchi-ähnlichen digitalen Haustieren inspiriert ist, bietet PlayDoge eine einzigartige Kombination aus Unterhaltung und Verdienstmöglichkeit.

Website des neuen Coins, Quelle: https://playdoge.io/en

Die Spieler können sich um ihre virtuellen Haustiere kümmern, sie füttern, bespaßen und trainieren, um im Gegenzug $PLAY-Token zu verdienen. Diese Tokens können nach dem offiziellen Launch des Spiels auf dezentralen Börsen gehandelt oder in Fiat-Währungen umgetauscht werden, was eine reale Einkommensquelle für Spieler darstellt.

Das auf der BNB Smart Chain basierende Web3-Projekt legt Wert auf eine langfristige Community-Orientierung. So wollen die Entwickler im weiteren Verlauf auch neue Minigames auf den Markt bringen, die wiederum die Zugehörigkeit zum Projekt stärken. Auch hier wird auf die bewährte 8-Bit-Retrografik gesetzt, um den Wiedererkennungswert und den nostalgischen Charme der 90er Jahre zu erhalten. Neben dem Gameplay besticht PlayDoge durch sein Retro-Design, das sowohl nostalgische Gefühle bei älteren Spielern weckt als auch jüngere Zielgruppen anspricht. Der Pre-Sale des Tokens verläuft äußerst erfolgreich, und Experten prognostizieren, dass PlayDoge nach dem offiziellen Launch schnell an Wert gewinnen könnte. Aktuell wurden bereits 6,14 Millionen US-Dollar für das Projekt eingesammelt, wobei in gut 4 Tagen der Vorverkauf geschlossen wird. Damit ergibt sich eine gute Möglichkeit, von einer möglichen schnellen Steigerung nach dem Marktstart zu profitieren.

Pepe Unchained - Der Frosch als Technologiewunder

Viele Krypto-Experten sind sich einig, dass die Viralität eines Memecoins ein entscheidender Faktor für seine Entwicklung sein kann. Die Entwickler dieses Coins gehen jedoch einen interessanten Schritt weiter: Neben dem viralen Meme setzen sie auf den technologischen Fortschritt einer eigenen Blockchain.

Tatsächlich wollen die Herausgeber nicht nur die Kryptowährung launchen, sondern auch eine Blockchain mit dediziertem Blockchain Explorer und Bridging-Möglichkeiten zu Ethereum einführen. Damit greifen sie einen der größten Kritikpunkte der Ethereum-Blockchain auf: teure und langsame Transaktionen. Mit der Layer-2-Skalierungslösung kann die neue, auf Memecoins optimierte Blockchain 100-mal schnellere Transaktionen bereitstellen und die Transaktionskosten in den Centbereich drücken. Dies ist besonders für Memecoin-Trader interessant, da diese häufige und kleine Transaktionen bevorzugen. Durch die Verbindung mit dem Ethereum-Netzwerk profitieren die Händler von der Sicherheit und Bekanntheit des Ethereum-Netzwerks, während sie gleichzeitig die schnellen und günstigen Transaktionen auf der Layer-2-Lösung ausführen können.

Die Vision der Entwickler hinter dem Projekt ist jedenfalls groß. So sollen in Zukunft auch andere DeFi- oder GameFi-Projekte die Möglichkeit erhalten, die Blockchain als Basis für ihre Entwicklung zu nutzen. Auch Projekte wie der oben genannte Play Doge Token könnten zukünftig ihre Play-to-Earn-Games und noch viel mehr auf dieser Blockchain verwirklichen. Auch NFTs könnten auf dieser Blockchain sehr gut gespeichert oder sogar Gaming-Projekte integriert werden.

Diese Vielseitigkeit macht Pepe Unchained nicht nur zu einem potenziellen Gewinner im Bereich der Memecoins, sondern auch zu einer Plattform mit langfristiger Perspektive im Web3-Sektor. Der erfolgreiche Pre-Sale, bei dem bereits 9,7 Millionen US-Dollar eingesammelt wurden, zeigt das große Interesse der Investoren. Immerhin werden täglich fast 200.000 US-Dollar zusätzlich eingesammelt. Auf der sozialen Medienplattform X haben die Herausgeber bereits bekannt gegeben, dass die Entwicklung der Blockchain in großen Schritten voranschreitet. Damit wäre es möglich, dass das Projekt gegen Ende August abgeschlossen wird und in die Umsetzungsphase mit dem Launch auf den dezentralen Börsen übergeht.

Crypto All Stars - Mit neuem Staking-Ansatz

Crypto All-Stars ($STARS) - Noch sehr jung, aber dennoch ein vielversprechender Kandidat für einen heißen Krypto-August. Auch wenn der Vorverkauf mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht im August enden wird, könnte dieses junge Projekt gute Renditen für innovative Anleger bieten. Denn das Projekt kombiniert einen viralen Memecoin mit der Möglichkeit von Multi-Token-Staking, das es den Nutzern ermöglicht, eine Vielzahl von Memecoins wie Dogecoin, Shiba Inu und Pepe in einem einzigen Ökosystem zu staken und dabei erhebliche Belohnungen zu erzielen.

FAQs von Crypto All Stars, Quelle: https://cryptoallstars.io/

Der Vorverkauf von $STARS verzeichnete in der ersten Woche bereits einen Zulauf von mehr als 600.000 US-Dollar. Damit zeigt sich die besondere Attraktivität des "MemeVault"-Stakings, da viele Investoren offenbar gerne ihre Memecoins in Staking anlegen. Allein für das Staken der $STARS-Token können aktuell noch 2.488 % APY erzielt werden. Hier kann man quasi sekündlich zusehen, wie das Guthaben steigt, denn dieser Wert entspricht einem täglichen Zuwachs von 6,8 %. Natürlich verringert sich die Quote mit zusätzlich gestakten Tokens, weshalb sich ein früher Einstieg in das Projekt besonders rentieren kann. Bei der aktuellen Rendite müssten nur 15 Tage vergehen, bis sich das eingesetzte Kapital verdoppelt (sofern keine anderen Token hinzukommen).

Ein weiterer wichtiger Faktor bei Kryptowährungen ist die Sicherheit. Daher hat dieses junge Projekt bereits eine umfassende Sicherheitsprüfung durch die bekannte Blockchain-Sicherheitsfirma SolidProof bestanden, was zusätzliches Vertrauen bei den Investoren schafft. Mit seinem innovativen Ansatz, großen Sicherheitsmaßnahmen und einer engagierten Community könnte Crypto All-Stars eine führende Rolle im zukünftigen Memecoin-Markt einnehmen. Gerade für schnell Entschlossene könnte dieser Token durch den sehr frühen Einstieg noch gute Renditen bieten.

