Weder Solana noch Cardano: Hier sind die Krypto-Entwickler aktiver

Die Entwickleraktivität ist ein entscheidender Indikator für die Analyse von Kryptowährungen, da sie auf die langfristige Nachhaltigkeit und Innovationskraft eines Projekts hinweist. Hohe Entwickleraktivität zeigt insoweit, dass ein Projekt kontinuierlich weiterentwickelt wird. Dann werden bestenfalls Sicherheitslücken geschlossen und neue Features integriert. Dies steigert das Vertrauen der Investoren und Nutzer in die Zukunftsfähigkeit der Kryptowährung. Zudem signalisiert eine aktive Entwicklergemeinschaft, dass das Projekt ernsthaft verfolgt wird. Damit reflektiert die Entwickleraktivität die potenzielle Wettbewerbsfähigkeit im stark umkämpften Kryptomarkt. Denn Stillstand ist gleich Rückschritt - gerade im dynamischen Marktsegment.

Doch nicht die bekannten Altcoins Solana oder Cardano dominieren aktuell bei den Krypto-Entwicklern, wobei zuletzt insbesondere Solana mit einer relativen Stärke gegen den Gesamtmarkt punktete. Die neue, folgende Statistik zeigt die aktuell besten Blockchains nach Entwickleraktivität:

Diese Blockchains überzeugen mit Entwickleraktivität

Top Chains by Developer Activity This Week:



1&x20e3; Ethereum: 44.3k commits | 2,828 devs

2&x20e3; Skale: 22.5k commits | 56 devs

3&x20e3; Algorand: 17.1k commits | 97 devs

4&x20e3; Scroll: 7.6k commits | 687 devs

5&x20e3; Base: 6.4k commits | 1,066 devs



The race for innovation is on! pic.twitter.com/XQYD9OZYsn - Leon Waidmann | Onchain Insights (@LeonWaidmann) August 21, 2024

Die Analyse der Entwickleraktivität anhand von Commits und aktiven Entwicklern bietet grundsätzliche Einblicke in die Innovationskraft und das Engagement verschiedener Krypto-Projekte. Ethereum führt die Liste mit 44.300 Commits und 2.828 Entwicklern an. Skale, mit 22.500 Commits bei nur 56 Entwicklern, zeigt eine hohe Produktivität pro Entwickler.

Algorand mit 17.100 Commits und 97 Entwicklern demonstriert eine solide Entwicklungstätigkeit. Base, mit 6.400 Commits und 1.066 Entwicklern, deutet auf ein wachsendes Entwicklerinteresse hin. Hier baut sich immer mehr Momentum bei den Layer-2-Skalierungslösungen für Ethereum auf - besonders Base zeigt in diversen Metriken klar Stärke.

Commits allein reichen natürlich nicht aus, um die Stärke eines Krypto-Projekts zu beurteilen. Die Anzahl der aktiven Entwickler ist ebenso entscheidend (oder sogar entscheidender). eine kleine Entwicklerbasis ist anfälliger für Ausfälle oder Fluktuationen. Ethereum hingegen zeigt mit vielen Entwicklern und hoher Commit-Zahl eine breite, stabile Entwicklungsbasis. Auch hier ist die zweitwertvollste Kryptowährung der Welt als Layer-1-Blockchain weiterhin führend, obgleich der Markt zuletzt die fundamentale Stärke von Ethereum wenig honoriert.

Neue Meme-Layer-2 startet: das steckt hinter Pepe Unchaineds Erfolg

Layer-2-Lösungen werden immer beliebter und sind zwingend erforderlich für die Skalierung der Ethereum-Blockchain. Denn genau das ist der Weg, den die Ethereum-Entwickler für die eigene Layer-1 gewählt haben. Nun soll bei Pepe Unchained eine neue Layer-2 für Meme-Coins entstehen.

Pepe Unchained ($PEPU) hat innerhalb weniger Tage mehr als 9,5 Millionen US-Dollar im Presale eingesammelt. Dieser schnelle Anstieg zeigt das immense Interesse an der neuen Meme-Layer-2-Kryptowährung. Diese Entwicklung unterstreicht die starke Nachfrage nach innovativen Krypto-Projekten, die sowohl technologische Fortschritte als auch unterhaltsame Aspekte in sich vereinen. Denn hier treffen Meme-Coins auf Layer-2-Technologie.

Meme-Coins haben in den letzten Jahren immer mehr an Popularität gewonnen, insbesondere wegen ihres spielerischen Charakters und der viralen Marketingstrategien. Diese bieten immer wieder kleinen Investoren eine spannende Möglichkeit, schnell in neue Märkte einzusteigen und potenziell hohe Renditen zu erzielen. Die Kombination aus einer engagierten Community und dem hohen Spaßfaktor macht diese Coins besonders attraktiv. Darüber hinaus ermöglicht die starke Gemeinschaft hinter diesen Projekten eine rasche Verbreitung.

Pepe Unchained verfolgt mit seiner Integration von Layer-2-Technologie einen strategischen Ansatz, um die Effizienz und Geschwindigkeit von Transaktionen zu maximieren. Durch die Nutzung dieser Technologie auf der Ethereum-Blockchain werden die Transaktionsgebühren deutlich reduziert und die Verarbeitungsgeschwindigkeit erhöht. Dies verschafft $PEPU einen klaren Vorteil gegenüber herkömmlichen Ethereum-basierten Meme-Coins. Das Projekt möchte ein umfassendes Ökosystem entwickeln - PEPU ist der Anfang, weitere Meme-Coins könnten folgen.

Mit einer attraktiven Staking-Rendite von über 200 Prozent und einem aktuellen Preis von 0,0091996 US-Dollar bleibt die Nachfrage hoch. Denn schon in 24 Stunden wird der Preis weiter steigen. Der Kauf von PEPU ist mit einem Token-Swap gegen ETH/USDT/BNB möglich - einfach die Website besuchen, das Wallet verbinden und die Token tauschen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.