Company Name: SFC Energy AG

ISIN: DE0007568578



Recommendation: Buy

from: 21.08.2024

Target price: 34,00 Euro

Target price on sight 12 Monaten

Last rating change: 16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 34,00.

Zusammenfassung:

SFC meldete starke Halbjahreszahlen mit einem Umsatzwachstum von 24% J/J und einem bereinigten EBIT (AEBIT), das sich auf EUR9,6 Mio. mehr als verdoppelte. Wie erwartet wurde das zweite Quartal durch Einschränkungen bei der MEA-Produktion belastet, die zu einem langsamen Wachstum (+4%) und niedrigeren Ergebnissen J/J führten. Dennoch ist SFC bei der MEA-Kapazitätserweiterung auf einem guten Weg. Das Unternehmen hat die Produktion im Zweischichtbetrieb aufgenommen und wird voraussichtlich bis Ende August die volle Kapazität erreichen. Wir erwarten daher eine Rückkehr zu höheren Wachstumsraten in Q3 und Q4. SFC hat ihre Guidance für 2024 bekräftigt, und wir glauben, dass das Unternehmen seine Ziele und unsere Prognosen gut erreichen wird, da das AEBIT im ersten Halbjahr bereits 65% des oberen Randes der AEBIT-Guidance für das Gesamtjahr von EUR14,7 Mio. beträgt. Ein aktualisiertes DCF-Modell führt zu einem unveränderten Kursziel von EUR34. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.



First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 34.00 price target.



Abstract:

SFC reported strong H1 figures with 24% y/y top line growth and adjusted EBIT (AEBIT) more than doubling to EUR9.6m. As expected, the second quarter was burdened by MEA production limitations resulting in slow growth (+4%) and lower earnings y/y. Nevertheless, SFC is well on track with its MEA capacity expansion. The company has started two-shift production and looks set to reach full capacity by the end of August. We thus expect a return to stronger growth rates in Q3 and Q4. SFC has reiterated 2024 guidance and we believe that the company will easily reach its targets and our forecasts, as H1 AEBIT amounts to 65% of the upper end of full-year AEBIT guidance of EUR14.7m. An updated DCF model yields an unchanged EUR34 price target. We confirm our Buy recommendation.



You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/30583.pdf

Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



