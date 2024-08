Berlin/Köln (ots) -Mittlerweile zum achten Mal präsentiert die Italian Trade Agency (ITA) in Kooperation mit der Italian Interactive Digital Entertainment Association (IIDEA) 21 ausgewählte Unternehmen auf der weltweit größten Gaming-Messe in Köln. Unter dem gemeinsamen Dach "Games in Italy (https://www.ice.it/en/markets/germany/visit-italy-gamescom-2024)" zeigen etablierte Studios, aufstrebende Teams und Newcomer auf dem ITA-Gemeinschaftsstand, was die italienische Games-Branche zu bieten hat.Italienische Videospielindustrie auf WachstumskursMit einem Umsatz von 150 Millionen Euro im Jahr 2022 (ein Plus von 30 Prozent gegenüber 2021) gilt die italienische Videospielbranche aktuell zwar als ein im internationalen Vergleich "kleiner" Player, der sich allerdings trotz des starken internationalen Wettbewerbs in einer anhaltenden Wachstumsphase befindet. Im Jahr 2022 waren in den über 160 Studios mehr als 2.400 Fachkräfte tägig, was einem Plus gegenüber dem Vorjahr von 50 Prozent entspricht. Dabei profitiert der Sektor auch von der zunehmenden Unterstützung durch die öffentliche Hand - sei es durch Steuererleichterungen oder Förderprogramme.Exporte in die ganze WeltDie italienische Videospielindustrie ist von Natur aus exportorientiert. Der wichtigste Markt ist Europa, wobei dieser zuletzt an Bedeutung verloren hat (von 60 Prozent im Jahr 2021 auf 43 Prozent im Jahr 2022). Gleichzeitig wuchs der Handel mit Nordamerika (von 25 Prozent im Jahr 2021 auf 40 Prozent in 2022). Zunehmendes Interesse erfahren auch die Märkte in Asien. Die Entwicklung hochwertiger Spiele, die den Geschmack eines internationalen Publikums treffen, besitzt für die Macherinnen und Macher somit oberste Priorität.Vom Renn- und Abenteuerspiel zum nachhaltigen LebenRenn- und Abenteuerspiele machen traditionell den Schwerpunkt des italienischen Spiele-Angebots aus, wobei gern auf das reiche kulturelle Erbe Italiens Bezug genommen wird. Die Palette reicht von Monza bis Matera, von Sport bis Kultur, vom Rennparadies bis zur Felsenstadt. Momentan ist ein Trend hin zu mehr erzählerischen Spielen zu beobachten. Diese greifen Themen mit aktueller gesellschaftlicher Relevanz, wie z.B. Umwelt- und Naturschutz oder Klimawandel, auf und besitzen fast didaktischen Charakter.Italien auf der Gamescom // Gemeinschaftsstand in Halle 4.1, Stand CO31g - DO4OgAussteller (in alphabetischer Reihenfolge)- Aries Tech- Artheria- BR-Digital- Digital Lighthouse Studios- Fix-A-Bug- Febucci- Gear Games- Idra Interactive Studios- IGF- Leonardo Interactive- MAF (MyChips)- Maga Animation Studio Spa- Power Up Publishing- Reply Game Studios- Revera srl- Studio Evil- Tambu Games- Tiny Bull Studios- Trinity Team- Untold Games- We Are MuesliÜber die Italian Trade Agency (ITA)Die Italian Trade Agency (ITA) hat als staatliche Agentur für Außenhandel die Aufgabe, die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen Italien und Deutschland zu fördern und die italienischen Hersteller bei der Vermarktung von Produkten "made in Italy" zu unterstützen. www.ice.itÜber die Italian Interactive Digital Entertainment Association (IIDEA)IIDEA ist der Fachverband der italienischen Videospielindustrie - gegründet 2001 mit dem Ziel, die Branche zu vereinen und ihr Sprachrohr zu werden. Ein wichtiges Anliegen dabei ist es, ein günstiges Umfeld für die Entwicklung der Branche zu schaffen und die Rolle von Videospielen in Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur zu stärken. Der Verband veröffentlicht Marktberichte und Umfrageergebnisse, organisiert Netzwerktreffen, u.a. um die Zusammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen zu voranzubringen. Er unterstützt Unternehmen bei der Internationalisierung und tritt mit dem Familienportal "Tutto sui Videogiochi" für einen bewussten Umgang mit Videospielen ein. Aktuell zählt der Verband fast 100 Mitglieder, darunter Konsolenhersteller, Videospielverlage und -entwickler sowie eSports-Akteure wie auch Organisatoren und Teams von Spielewettbewerben. IIDEA ist Mitglied von Video Games Europe und der European Game Developers Federation. www.iideassociation.comPressekontakt:ITA - Italienische Agentur für Außenhandel -Büro für Handelsförderung der italienischen BotschaftSchlüterstr. 39, 10629 BerlinAnsprechpartner auf der Gamescom: Martin SchröckTelefon: 030 / 88 44 03 29 (Weiterleitung)E-Mail: berlino@ice.it.oderamagi Public Relations GmbHHeidestraße 46-52, 10557 BerlinTelefon: +49 30 32 30 48 78E-Mail: ita@amagi-pr.deOriginal-Content von: Italian Trade Agency, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119405/5848108