Osnabrück (ots) -



Nach intensiven Verhandlungen in den vergangenen Wochen ist nun klar: Der Staat wird die Meyer Werft retten. Mit der Angelegenheit vertraute Personen bestätigten der "Neuen Osnabrücker Zeitung", dass der Bund und das Land Niedersachsen in die Werft einsteigen wollen: Das Eigenkapital soll um 400 Millionen Euro aufgestockt werden, sowie für weitere Kredite gebürgt werden.



Für Donnerstag wird unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Werft in Papenburg erwartet. Der Staat wird bei der angestrebten Lösung Mehrheitseigner an dem bislang familiengeführten Unternehmen.



Pressekontakt:



Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5848105

© 2024 news aktuell