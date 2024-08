Wien (www.fondscheck.de) - Im Juli flossen so viele Neugelder in Rentenfonds wie zuletzt vor fünf Jahren, so die Experten von "FONDS professionell".Anleger hätten vor allem in aktiv gemanagte Anleihenportfolios investiert. Bei Aktien seien dagegen weiterhin passive Strategien gefragt.In Europa aufgelegte Rentenfonds hätten im Juli mit Nettozuflüssen von 42,6 Milliarden Euro den stärksten Monat seit Juni 2019 verzeichnet. Das berichte das Analysehaus Morningstar im aktuellen Fundflow-Report. Die Mittel seien hauptsächlich in aktive Zinsstrategien geflossen, die mit insgesamt 32,7 Milliarden Euro deutlich mehr Gelder angezogen hätten als passive Anleihenfonds mit 9,9 Milliarden Euro. ...

