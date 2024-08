Vor dem Wochenende steht eine wichtige Rede vom Fed-Chef Powell an. Entsprechend ist im Wochenverlauf an den US-Märkten zu beobachten, dass sich Anleger mit größeren Zukäufen tendenziell zurückhalten. Die Börsen und die wichtigsten Indizes in den USA schlossen am Dienstag allerdings nur leicht tiefer. Auch für die Apple-Aktie ist die Rede von Powell wichtig. Im Vorfeld des am Donnerstag startenden Notenbanker-Treffens in Jackson Hole haben sich die Anleger an den US-Börsen zurückhaltend gezeigt. ...

