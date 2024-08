Stuttgart (ots) -Es ist das wohl lässigste MTB-Event des Jahres: Bereits zum 13. Mal gastiert das MOUNTAINBIKE TESTIVAL Brixen epowered by Bosch in den Gassen der pittoresken Südtiroler Stadt und macht diese vom 19. bis 22. September 2024 zum Zentrum für Bike-Enthusiasten.Auf der Expo, dem Herzstück des TESTIVALS, präsentieren in diesem Jahr mehr als 40 Aussteller ihre Bikes und Parts. "Das beweist, dass die Radbranche die Talsohle nach dem Corona-Boom durchschritten hat", sagt André Schmidt, Redaktionsleiter des Magazins MOUNTAINBIKE, das in diesem Jahr 30. Geburtstag feiert. Die Besucherinnen und Besucher können die neuesten MTBs, E-Bikes und Parts kostenlos ausprobieren, etwa im Brixen Bikepark oder auf den Almwegen zu den Hütten auf dem Hausberg Plose. "Unser überarbeitetes Tourenprogramm verspricht zudem unzählige Highlights auf den Trails rund um Brixen." Es gibt geführte Touren für alle Erfahrungslevel, weitere ausgearbeitete Strecken, die auf eigene Faust erkundet werden können, und außerdem Tourenvorschläge und Testräder extra für die Fans der Gravelbikes.Im Rahmenprogramm können Kinder von 3 bis 14 mit den MOUNTAINBIKE YOUNGSTERS powered by Pyro einen Hindernisparcours ausprobieren und unter der Leitung ausgebildeter Guides erste Erfahrungen sammeln oder ihre Fahrkünste perfektionieren. Auf der Bühne finden immer wieder Expertentalks statt, in denen die erfahrenen Redakteurinnen und Redakteure von MOUNTAINBIKE mit Kennern der Branche über die neuesten Trends in der Szene sprechen. "Und wer sich nach dem Testen erholen möchte, kann zwischen den verschiedensten Köstlichkeiten wählen", sagt Natalie Cubric vom Event-Team der Motor Presse Stuttgart. "Am Samstagabend steigt dann die TESTIVAL-Party mit Live-Musik sowie kulinarischen Genüssen der Bar Thaler und dem Restaurant Soley."Die Expo in der Altstadt ist für jeden Interessierten kostenlos zugänglich und von Donnerstag bis Samstag jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet sowie am Sonntag von 9 bis 16 Uhr. Weitere Informationen unter mountainbike-testival.de.Pressekontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, MOUNTAINBIKE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133394/5848143