Positive Studienergebnisse beflügeln die Aktie

Die Aktie des Pharmaunternehmens Eli Lilly and hat nach der Veröffentlichung beeindruckender Quartalszahlen und neuer vielversprechender Studienergebnisse erhebliche Kursgewinne erzielt. Am vergangenen Dienstag legte der Kurs in den USA um mehr als 3% zu und schloss nur knapp unter seinem bisherigen Allzeithoch von 950 US-Dollar. Dieses starke Wachstum ist hauptsächlich auf die überzeugenden Ergebnisse der Langzeitstudie zum Wirkstoff Tirzepatid zurückzuführen. In der 176 Wochen dauernden Studie mit 1.032 übergewichtigen und adipösen Erwachsenen mit Prädiabetes zeigte der Wirkstoff große Erfolg: Er reduzierte das Risiko, an Diabetes Typ 2 zu erkranken, erheblich.

Potential für anhaltenden Anstieg

Investoren und Analysten sehen weiterhin optimistisch in die Zukunft der Eli [...]

