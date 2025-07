© Foto: Philipp Schulze/dpa

Größter Auftrag aller Zeiten: Rheinmetalls Tochter soll Munition in Milliardenhöhe an ein NATO-Land liefern. Die Aktie springt an - und JPMorgan sieht noch viel Luft nach oben. Rheinmetall hat über seine Tochter Rheinmetall Denel Munition (RDM) den größten Auftrag ihrer Firmengeschichte erhalten. Ein europäischer NATO-Staat hat 155-mm-Artilleriemunition und bimodulare Treibladungen im Gesamtwert von mehreren hundert Millionen Euro geordert. Der mehrjährige Vertrag wurde im zweiten Quartal eingebucht, die Auslieferung beginnt 2025 und soll 2027 abgeschlossen sein. "Die Nutzergruppe von Rheinmetall Assegai wächst weltweit rasant und wir freuen uns, einen weiteren Kunden dafür gewonnen zu …