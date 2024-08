China kritisiert EU-Anpassung bei Zöllen auf E-Autos scharf

PEKING - China kritisiert die Zusatzzölle der Europäischen Union auf chinesische Elektroautos nach einer Anpassung der EU-Kommission weiter scharf. Die Antisubventionsuntersuchung der EU stehe im Widerspruch zu den Regeln der Welthandelsorganisation und sei ein Akt des unlauteren Wettbewerbs unter dem Deckmantel des fairen Wettbewerbs, teilte das Handelsministerium in Peking mit. Brüssel habe in der endgültigen Entscheidung die Ansichten Chinas nicht vollständig aufgenommen und beharre auf seinem falschen Vorgehen.

'WSJ': Kredite für Musks Twitter-Kauf schlechtes Geschäft für Banken

NEW YORK - Die Kredite in Höhe von rund 13 Milliarden Dollar, die Banken Elon Musk für den Kauf von Twitter gaben, sind für sie laut einem Medienbericht bisher ein schlechtes Geschäft. Üblicherweise reichen Kreditinstitute solche Schulden schnell an andere Investoren weiter. Doch in diesem Fall blieben die Banken selbst auf den Krediten sitzen, wie das "Wall Street Journal" berichtet. Der Grund sei, dass sie diese angesichts der schwachen finanziellen Lage des Online-Dienstes nur mit hohen Abschlägen losgeworden wären.

ROUNDUP: Großer Andrang bei Gamescom - Verband sieht positive Zukunft

KÖLN - Die weltgrößte Computerspiele-Messe Gamescom hat Zehntausende Menschen in die Kölner Messehallen gelockt. Nachdem es am Dienstagabend mit einer Show losgegangen war, strömten die Firmenvertreter und Spielefans scharenweise zu den Ständen der mehr als 1400 Aussteller - das waren 15 Prozent mehr als im Vorjahr. An den Ständen konnten die Besucher neue Games zur Probe spielen und mit Entwicklern ins Gespräch kommen. Die Warteschlangen an Bereichen von Microsoft Xbox, Ubisoft mit seinem Spiel "Star Wars Outlaws" und Capcom mit "Monster Hunter Wilds" waren lang.

Fliegendes Personal stimmt für Streik bei Lufthansa-Tochter

FRANKFURT - Beim Lufthansa -Ferienflieger Discover stehen die Zeichen auf Streik. In getrennten Urabstimmungen haben die Mitglieder der Gewerkschaften Ufo und Vereinigung Cockpit für Arbeitskampfmaßnahmen gestimmt. Ein Streiktermin wurde am Mittwoch nicht angekündigt. Die beiden Spartengewerkschaften für Piloten und Flugbegleiter arbeiten eng zusammen, um parallele, bereits bestehende Tarifverträge der Konkurrenzgewerkschaft Verdi mit dem Unternehmen überflüssig zu machen. Sie wollen stattdessen jeweils ein eigenes Tarifwerk durchsetzen.



-Bundeskanzler besucht Meyer Werft - Rettungsplan in Sicht -DIHK: Bedingungen für Gründer in Deutschland verschlechtert -Schmuck- und Uhrenbranche ächzt unter hohem Goldpreis -Schulze vereinbart Anlaufstelle für Textilzulieferer in Pakistan -ROUNDUP/NS-Zeit: Mehr Zwangsarbeiter bei Bahlsen als bisher bekannt -Der Wein braucht neue Etiketten - mehr Angaben zum Inhalt -ROUNDUP: Flüssigkeitsregeln an Flughäfen wieder verschärft -Fans rufen zu Protesten gegen BVB-Deal mit Rheinmetall auf -Wohnmobil-Urlaub beliebt: Deutlich mehr Zulassungen

-Produktion von Lebkuchen in Deutschland angelaufen

-Deutschland liefert Labor in Kongo zum Nachweis von Mpox -Foodwatch: Weiter zu viel Zucker in Kindergetränken

-BVB-Mittelfeldspieler Kamara wechselt nach England°



