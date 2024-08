DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 22. August (vorläufige Fassung)

=== *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht August mit Steuereinnahmen Juli, Berlin *** 03:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats Base Rate PROGNOSE: 3,50% zuvor: 3,50% *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H 07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 1H 08:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten Juli *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 50,3 zuvor: 50,1 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,9 zuvor: 49,1 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 44,1 zuvor: 44,0 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 52,3 zuvor: 52,5 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,9 zuvor: 49,1 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 43,3 zuvor: 43,2 10:00 DE/Branicks Group (ehemals Dic Asset AG), HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 51,7 zuvor: 51,9 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 46,0 zuvor: 45,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,1 zuvor: 50,2 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 52,6 zuvor: 52,8 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 52,0 zuvor: 52,1 10:55 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Pressestatement bei Messerundgang auf Spielemesse Gamescom, Köln *** 11:00 EU/EZB, Tariflohnindex 2. Quartal *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 18. Juli 14:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, ausführliches Ergebnis 1H *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juli PROGNOSE: k.A. zuvor: 0,05 *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 227.000 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 54,0 zuvor: 55,0 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 49,3 zuvor: 49,6 *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August PROGNOSE: -12,7 zuvor: -13,0 *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Juli PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -5,4% gg Vm - DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 1H ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2024 08:51 ET (12:51 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.