Bremen (ots) -Sie ist Doppel-Olympiasiegerin 2024 und noch dazu die Siegerin der Herzen: Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl. Nachdem sie bereits vor drei Jahren zweimal Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio holte, gelingt ihr nun auch der zweifache Sieg in Paris. Jessica von Bredow-Werndl liefert gemeinsam mit ihrem Pferd Dalera eine herausragende Einzel-Kür ab und gewinnt mit knappen 0,12 Prozent Vorsprung auch mit der deutschen Dressur-Equipe. Gemeinsam mit ihrer Familie lebt die 38-Jährige auf Gut Aubenhausen in der Nähe von Rosenheim, wo sie nicht nur trainiert, sondern auch junge Dressurpferde ausbildet. Wie die Oberbayerin ihr Leben als zweifache Mutter und Reitprofi managt, was ihr das Leben und Arbeiten mit Pferden bedeutet und wieso sie nach einer Nahtoderfahrung im Jahr 2010 ihr Leben änderte, das berichtet Jessica von Bredow-Werndl bei 3nach9.Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag, 28. Juni 2024, um 22:30 Uhr im NDR/Radio Bremen-Fernsehen:Jessy WellmerJessy Wellmer kennen Zuschauer und Zuschauerinnen als Moderatorin aus den "Tagesthemen" oder aus der Sportberichterstattung des "Morgenmagazins", der "Sportschau" und zahlreichen Sportgroßereignissen. In Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen, hat sie bis heute einen Blick auf die Wiedervereinigung und auf die gesellschaftspolitische Entwicklung im Land. Aktuell beschäftigt sich die Journalistin mit der ARD-Fernseh-Dokumentation "Machen wir unsere Demokratie kaputt?" und fragt sich, warum so viele Menschen am politischen System in Deutschland zweifeln, wer die Kritiker sind und was sie wollen. Wie Jessy Wellmer den bevorstehenden, zugespitzten Wahlkampf in Sachsen und Thüringen erlebt, erzählt sie bei 3nach9.Jürgen TrittinEr ist ein Grüner der ersten Stunde: Jürgen Trittin. 1980 tritt der gebürtige Bremer der neu gegründeten Partei "Die Grünen" bei und sitzt fünf Jahre später als ihr Fraktionschef im niedersächsischen Landtag. Stets provokativ und polarisierend geht "Mr. Dosenpfand" keinem Streit aus dem Weg und gilt als profilierter Kämpfer für Umwelt- und Klimaschutz, für Menschenrechte und Abrüstung. 2023 zieht sich der 1,96-Meter-Hüne und langjährige Abgeordnete aus der Politik zurück. Nach 25 Jahren im Bundestag schaut der einstige Hausbesetzer auf ein turbulentes Leben zurück, in dem er vieles erreicht hat, was unmöglich erschien. Wie sich sein Alltag seither verändert hat, welche Zukunftspläne er schmiedet und warum ihn das Thema Ungerechtigkeit derzeit besonders umtreibt, erläutert der ehemalige Bundesumweltminister Jürgen Trittin bei 3nach9.Timon KrauseNicht erst seit seinem Gastspiel bei "Let's Dance" gehört Timon Krause zu den bekanntesten Mentalisten Deutschlands. Der studierte Philosoph wächst im Münsterland auf, findet seinen Mentor in Neuseeland und steht heute weltweit auf großen Bühnen. Der 30-Jährige kann innerhalb von kürzester Zeit die Gedanken seines Gegenübers lesen und beeindruckt so sein Publikum immer wieder aufs Neue. Bei seinem letzten 3nach9-Besuch versetzte er das Publikum in Staunen, indem er Giovanni di Lorenzo kurzerhand hypnotisierte. Was sich der Gedankenkünstler und Entertainer für seinen Bremen-Besuch im August einfallen lässt, wird natürlich nicht verraten. Nur so viel: Faszination und Staunen sind garantiert.Martina BogdahnMartina Bogdahn hatte bereits als Kind ungewöhnliche und klare Ziele: Die heute in München lebende Fotografin wollte unbedingt in einer Stadt und in einer Straße wohnen, in der es keinen einzigen Baum gibt. Dass es mit ihrem Aufwachsen auf einem Einödhof in Mittelfranken zu tun hat, wird sich nicht abstreiten lassen. Aber wie schafft man es mit seinem Roman, einem Erstlingswerk, direkt ganz oben auf der Bestsellerliste zu landen und den Nerv vieler Leser und Leserinnen zu treffen? Welchen Anteil der Sänger und Solo-Musiker Thees Uhlmann an der Veröffentlichung des Buches hatte und was die Mühle ihrer Eltern und das Brotbacken bis heute in ihr auslösen, verrät Martina Bogdahn bei 3nach9.Werner Pfeifer"Wenn ich sage, dass ich ein Steinzeitmensch bin, dann ist es der Gipfel, den man erreichen kann!", sagt Museumspädagoge Werner Pfeifer. Und er muss es wissen: Pfeifer ist Deutschlands einziger hauptberuflicher mesolithischer Jäger und Sammler und arbeitet im Steinzeitpark Dithmarschen in Albersdorf, einem archäologischen Freilichtmuseum in Schleswig-Holstein. Was war in den alten Zeiten wirklich besser als heute? Und warum liebt es Werner Pfeifer, der in Otavi in Namibia aufgewachsen ist, so sehr, wie ein Steinzeitmensch zu leben? Spannende Einblicke in das Leben von Werner Pfeifer gibt es in der Arte-Dokumentation "Zeitreise ins Steinzeitcamp" und am 23. August bei 3nach9.Erstsendung auf NDR/RB-Fernsehen und hr-FernsehenPressekontakt:Radio BremenKommunikation / PresseDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/5848184