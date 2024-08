Markus Koch meldet sich LIVE vor dem Handelsstart in New York. Er bespricht wichtige Faktoren für die Märkte, als da wären gute Quartalszahlen, der Ausblick auf sinkende Zinsen, und das Goldlöckchen-Szenario einer weichen Konjunkturlandung in den USA. Wichtig werden gleich um 16 Uhr Revisionsdaten für den US-Arbeitsmarkt.

