Wenn die wichtigen Notenbanker in Jackson Hole zusammenkommen, dann erhalten sie häufig viel Aufmerksamkeit. Die Anleger an den Börsen können kaum abwarten, welche Hinweise auf eine zeitnahe US-Leitzinssenkung ihnen gegeben werden. Sie haben Aktien gekauft und die Indizes weit nach Norden getrieben. Sie haben ihre Vorfreude auf eine lockere Geldpolitik in Wertpapierkäufen geäußert. Sie haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...