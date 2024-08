Baden-Baden (ots) -Besonderer Mix von "SWR3 New Pop Festival"-DJ Alle Farben für die Gewinner / eine Stunde Weihnachtsmusik für das Verlierer-TeamFür die Hörerinnen und Hörer der "SWR3 Morningshow" hatten sich Rebekka de Buhr und Constantin Zöller während der Sommerferien etwas ganz Besonderes überlegt: Ab dem 19. August stellten sie SWR3 Land jeden Morgen eine Challenge. Dabei spielte der Norden des Sendegebiets gegen den Süden. Am Mittwoch sollten möglichst viele das "SWR3 Jingle" einsingen und ins Studio schicken. Mit dem Gewinn dieser Challenge sicherte sich Team Süd vorzeitig den Gesamtsieg im großen SWR3 Land Battle.Ruhm für die Gewinner, Reinfall für die VerliererFür Team Süd bedeutet der Gewinn eine Stunde Ruhm im Radio. Von 9 Uhr bis 10 Uhr spielt SWR3 am Donnerstag einen eigens für die Gewinner angefertigten Mix von DJ Alle Farben. Währenddessen bekommt das Verliererteam am Donnerstag eine Stunde lang Weihnachtssongs im Sommer zu hören.Fotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/swr3-ruhm-oder-reinfallPressekontakt:Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5848234