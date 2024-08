"Der Aktionärsbrief"

www.bernecker.info

Die Einigung auf StaRUG mit den Kreditgebern und Gläubigern ist am Wochenende erfolgt. Die derzeitigen Aktionäre sollen kompensationslos ausscheiden mit Einstellung der Börsennotiz. Es fehlt noch die Vorlage des Restrukturierungsplans vor Gericht, was als Formsache gilt.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief, Ausgabe 34.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Technische Erholung läuft weiter als erwartet- Schwache Industriekonjunktur drückt auf Rohstoffpreise- CONTINENTAL bald dreistellig?- Lupe: Aktienmarkt BrasilienBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion /