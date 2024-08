Straubing (ots) -



Im vergangenen Jahr hat die illegale Migration in die EU schon wieder das Niveau von 2016, dem zweiten Jahr der großen Migrationskrise des vergangenen Jahrzehnts, erreicht. Deutschland ist Hauptzielland der Neuankömmlinge. (...) Es gibt nicht die eine wirksame Maßnahme, um die Zahlen wieder deutlich zu senken. Doch zeigt sich, dass Kontrollen an den Grenzen sehr wohl wirksam sind, weil sie auch die Länder, aus denen die Migranten nach Deutschland einreisen, zwingt, sich um den ihren Grenzschutz zu kümmern.Darüber hinaus muss es Fortschritte beim Thema Rückführungsabkommen geben. Die Asylverfahren an den EU-Außengrenzen müssen rasch kommen. Und auch eine Drittstaatenlösung darf kein Tabu sein.



