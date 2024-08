Baden-Baden (ots) -Erstmals in der Clubgeschichte spielt der 1. FC Heidenheim in der Conference League / Livestream am 22. und 29. August 2024 u. a. auf SWR.de/sport und in voller Länge in ARD AudiothekNach der grandiosen ersten Bundesliga-Saison hat sich der 1. FC Heidenheim nicht nur als Aufsteiger den Klassenerhalt gesichert, sondern auch überraschend für den Europapokal qualifiziert. Dort trifft die Mannschaft von Erfolgstrainer Frank Schmidt in den Conference-League-Playoffs auf BK Häcken aus Schweden. Das Hinspiel findet am Donnerstag, 22. August 2024, um 19 Uhr auswärts statt, das Rückspiel eine Woche später auf der Ostalb. Der SWR überträgt die Partie am 22. August im Livestream auf SWR.de/sport, Sportschau.de und in der ARD Mediathek, am 29. August auch live im SWR Fernsehen BW. Beide Spiele sind in der ARD Audiothek in voller Länge als Vollreportagen zu hören.Zum Bollklubben Häcken nach SchwedenDer Bollklubben Häcken ist in Göteborg an der schwedischen Westküste zu Hause und spielt seit 2009 ununterbrochen in der höchsten schwedischen Liga, der Allsvenskan. 2022 holte Häcken den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte, 2023 wurde der BK schwedischer Pokalsieger. In der vergangenen Saison sicherte sich der Club mit dem dritten Platz die Teilnahme an der Conference League. Hier besiegte das Team zunächst den luxemburgischen Verein F91 Düdelingen klar mit 6:1 und 6:2, bevor in der nächsten Runde ein 6:1 gegen Paide Linnameeskond folgte. Das Rückspiel in Estland endete 1:1.1. FC Heidenheim zum ersten Mal in den Conference-League-PlayoffsZum ersten Mal in der Clubgeschichte spielt der 1. FC Heidenheim in den Playoffs der Conference League. Der Verein hatte als Vertreter der Deutschen Fußballliga in den ersten Runden spielfrei. Sollte sich Heidenheim gegen die Schweden durchsetzen, wäre der Einzug in die Gruppenphase sicher. Das erste internationale Spiel in der Heidenheimer Vereinsgeschichte überträgt der SWR am Donnerstag, 22. August 2024, ab 18:55 Uhr im Livestream (https://www.swr.de/sport/live/livestream-conference-league-haecken-heidenheim-100.html) auf SWR.de/sport, Sportschau.de und in der ARD Mediathek. Anpfiff im Rückspiel auf dem Heidenheimer Schlossberg ist am Donnerstag, 29. August, um 20:30 Uhr. Dieses Spiel wird live im SWR Fernsehen Baden-Württemberg übertragen und von Lea Wagner moderiert, Philipp Sohmer reportiert. Auch das Rückspiel wird live gestreamt auf SWR.de/sport, Sportschau.de und in der ARD Mediathek. Beide Spiele werden außerdem in der ARD Audiothek in voller Länge als Audio-Vollreportagen (https://www.swr.de/sport/live/audio-livestream-conference-league-haecken-heidenheim-100.html) übertragen.Informationen und Fotos unter http://swr.li/heidenheim-im-europapokalNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt: Claudia Lemcke, Tel. 0173 3877 503, claudia.lemcke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5848252