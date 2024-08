Wie Buffett, Druckenmiller und die Staatsfonds anlegen Die Fed wird nett Die Mehrheit der Börsianer glaubt das, zumindest hofft sie es. Denn zuletzt verschreckten Rezessionsmeldungen aus den USA die Anleger. Der erste Reflex ist dann immer, nach dem Meister der Märkte, Jerome Powell, zu rufen. Denn der ist Chef der US-Zentralbank Fed und kann trudelnde Märkte und Anleger retten - solange sie an ihn und an die Werthaltigkeit des Dollars glauben. Jerome Powell wird am Freitag im teuer-idyllischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...