Beschluss



New Work SE, Hamburg

Widerruf der Zulassung der Aktien zum regulierten Markt



Auf Antrag der Gesellschaft wird die Zulassung der auf den Namen lautenden Stammaktien (ISIN: DE000NWRK013) zum regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gemäß § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 BörsG i. V. m. § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BörsO widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 26.08.2024 wirksam.



Die sofortige Vollziehung des Widerrufbescheids wird angeordnet.



Mit dem Widerruf der Zulassung zum Handel im regulierten Markt (General Standard) erledigt sich auch die Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard).



Frankfurt am Main, 21.08.2024



Frankfurter Wertpapierbörse

Geschäftsführung

