Der Konzern hinter Dauerrabatthändler TK Maxx überzeugt am Mittwoch mit starken Quartalszahlen und schraubt seine Gewinnprognose hoch. Die Wall Street belohnt das mit einem ordentlichen Kursplus.Die Aktie von TJX legte am Mittwoch zum US-Handelsstart rund 5 Prozent zu, nachdem der Rabatt-Händler seine Jahresprognose angehoben hatte. Hintergrund sind die besser als erwarteten Quartalsergebnisse, die von gesunkenen Kosten und einer starken Nachfrage nach erschwinglicher Kleidung und Accessoires angetrieben wurden. Im zweiten Quartal, das am 3. August endete, erzielte TJX einen Nettoumsatz von 13,47 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 13,31 Milliarden …