Köln / Mannheim (ots) -Mit einer Premiere startet heute das größte deutsche Jugendradio bigFM das KI Radio bigGPT auf der Gamescom 2024 in Köln.Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht dabei die KI-Moderatorin bigLayla, die es den Besuchern der Gamescom 2024 erstmals ermöglicht, live auf Sendung zu gehen und sich in einem interaktiven KI-Quiz zu versuchen.bigGPT sendet bereits seit einem Jahr vollständig KI-generierte Inhalte - von künstlichen Stimmen über automatisch erstellte Playlists bis hin zu interaktiven Formaten. AI-Generated Audio Experience 2.0 hebt diese Innovation nun auf ein neues Level, erstmals arbeiten Mensch und Maschine Hand in Hand. Dieses Zusammenspiel soll die Leistungsfähigkeit und die Grenzen der Künstlichen Intelligenz auf die Probe stellen.Besucher der gamescom können täglich von 9:00 bis 20:00 Uhr am Stand von bigFM und bigGPT in Halle 10.2, Standnummer B-057, direkt mit bigLayla interagieren und im KI-Quiz ihre Fähigkeiten testen.Darüber hinaus bietet bigFM exklusive DJ-Kurse direkt auf der Messe an. Hier können Besucher die Grundlagen der DJ-Arbeit zu erlernen und selbst an den Turntables zu stehen. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene - unter Anleitung unserer erfahrenen bigFM-DJs können alle ihre Skills verbessern und die Menge zum Tanzen bringen.Neben bigLayla und den DJ-Kursen sorgt bigFM mit einem unverwechselbaren Soundtrack für die richtige Party auf der Gamescom 2024.bigFM ist die führende nationale multimediale Medienmarke in Deutschland und das Radioprogramm für junge musikinteressierte Erwachsene. bigFM ist Trend-Navigator für junges abwechslungsreiches Entertainment. bigFM steht für unterhaltsame und informierende Stories und Deutschlands biggste Beats.bigFM ist als Medienmarke auch digital für seine Community der 14-39-Jährigen mit Kernzielgruppe der 20-29-Jährigen eine feste Instanz.Das Programm wird regionalisiert für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen mit Bremen und Hamburg sowie für Berlin und Brandenburg. Empfangbar ist bigFM zudem in weiten Teilen von Bayern.Pro Tag erreicht bigFM 2,263 Millionen Hörer (ma 2024 Audio II) und generiert 7,038 Millionen Online Audio Sessions pro Monat (ma 2024 IP Audio II). Produziert und verantwortet wird das Programm von der Audiotainment Südwest.Pressekontakt:Michael WeilandPressesprecherAudiotainment SüdwestMobil 0172 / 3822469Mail: presse@atsw.deOriginal-Content von: bigFM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164355/5848267