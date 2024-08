© Foto: Julia Nikhinson/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat hat vor einer bevorstehenden Finanzkatastrophe gewarnt, sollte seine Gegnerin Kamala Harris im November die Wahl gewinnen.Auf einer Pressekonferenz in seinem luxuriösen Golfresort in Bedminster, New Jersey, hat Donald Trump davor gewarnt, dass die USA in einen Börsencrash im Stil von 1929 stürzen würden, falls die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris im November gewinnen sollte. "Wir werden einen Crash erleben, und zwar einen Crash wie 1929, wenn sie antritt", warnte der republikanische Kandidat in Anspielung auf die Große Depression. Wie können Sie sich bei einem Ausverkauf und Verfall Ihres Depots schützen? Im folgenden …