DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BAUAKZENTE B ANL 19/27 DE000A2TR299 BAW/UFN
UC-HVB USD 26 BSKT DE000HVB19G1 BAW/UFN
DT.BANK ESP 20/24 FLR ES0413320120 BAW/UFN
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BAUAKZENTE B ANL 19/27 DE000A2TR299 BAW/UFN
UC-HVB USD 26 BSKT DE000HVB19G1 BAW/UFN
DT.BANK ESP 20/24 FLR ES0413320120 BAW/UFN
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