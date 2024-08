HTEC, ein weltweit tätiges Unternehmen für digitale End-to-End-Produktentwicklung und Ingenieurdienstleistungen, ist stolz darauf, eine Zusammenarbeit mit Podimetrics bekannt zu geben. Podimetrics hat die SmartMat entwickelt und bietet integrierte klinische und patientenbezogene Support-Services an, die durch modernste Technologie und personalisierte Fernüberwachung von Patienten Gliedmaßen und Leben von Menschen retten, die unter komplexem Diabetes leiden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240821195201/de/

To ensure its solutions remain at the forefront of healthcare innovation and patient care, Podimetrics is partnering with HTEC to modernize its platform. (Graphic: Business Wire)