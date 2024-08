Nachdem die Aktie von SFC Energy am Dienstag im Handelsverlauf ihre anfänglich hohen Gewinne wieder abgeben musste, konnte sie diese am heutigen Mittwoch verteidigen. Das Papier des Brennstoffzellen-Spezialisten war mit einem Plus von mehr als sieben Prozent der Top-Gewinner des Tages im Nebenwerte-Index SDAX.Unterstützung bekam die Aktie von positiven Analystenstimmen. Analyst Alexander Neuberger vom Bankhaus Metzler bestätigte seine Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 30 Euro für die Aktie von ...

