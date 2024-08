Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -UTime Limited (NASDAQ: WTO) ("UTime" oder das "Unternehmen") freut sich, seine ehrgeizige Strategie zur Förderung von KI-gesteuerten Gesundheitslösungen bekannt zu geben. In Anerkennung des wachsenden Werts und Potenzials intelligenter Gesundheitstechnologien tätigt UTime erhebliche Investitionen, um sein Geschäft mit intelligenten medizinischen Wearables auszubauen.In strategischer Zusammenarbeit mit Dr. Ehud Baron, einer renommierten Persönlichkeit im Bereich medizintechnischer Innovationen, wird UTime sein Angebot im Bereich der Blutdruckmessung erweitern und auf hämodynamische und Gesundheitskartierungsprodukte ausdehnen. Dr. Baron wird mit dem Team von UTime zusammenarbeiten, um umfassende Pläne für eine breite Palette von Gesundheitsprodukten zu entwickeln. Der Schwerpunkt wird zunächst auf der Optimierung des Flaggschiffs von UTime, der Blutdruckmessuhr liegen. Nach erfolgreicher Entwicklung plant das Unternehmen, seine Produktpalette weiter auszubauen, um ein breites Spektrum an Bedürfnissen im Bereich der intelligenten Gesundheitsversorgung abzudecken.Darüber hinaus beabsichtigt UTime, eine Vielzahl von Produkten auf den Markt zu bringen, die sich auf die intelligente Erkennung wichtiger Gesundheitsindikatoren konzentrieren, wie z. B. Geräte zur Überwachung der Herzfrequenz und des Schlafs.Hengcong Qiu, Vorsitzender von UTime, kommentierte: "Wir sind davon überzeugt, dass unsere strategische Zusammenarbeit mit Dr. Ehud Baron und unsere KI-gestützten Gesundheitsinitiativen UTime wichtige Wachstumschancen eröffnen und uns an die Spitze der Innovation im Bereich der Gesundheitstechnologie bringen werden."Informationen zu UTime LimitedUTime Ltd. wurde 2008 gegründet und bietet Verbrauchern weltweit kostengünstige mobile Geräte an. Außerdem unterstützt das Unternehmen einkommensschwache Personen aus etablierten Märkten, darunter die USA, und aus Schwellenländern dabei, besseren Zugang zu aktueller Mobiltechnologie zu erhalten. Seit 2024 setzt sich UTime dafür ein, Gesundheit und Wellness durch innovative medizinische Wearable-Technologien zu verbessern. Durch den Einsatz von Spitzenforschung und strategischen Partnerschaften will UTime wirksame Lösungen für die Krankheitsprävention und das Gesundheitsmanagement auf globaler Ebene anbieten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.utimeworld.com/.Zukunftsgerichtete AussagenAussagen in dieser Pressemitteilung über zukünftige Erwartungen, Pläne und Aussichten sowie alle anderen Aussagen zu Angelegenheiten, die keine historischen Fakten darstellen, können "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, die Anforderungen der Nasdaq für eine fortgesetzte Notierung wieder zu erfüllen. Die Wörter "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "könnten", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "prognostizieren", "sollten", "anstreben", "werden", "würden" und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, wobei nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des am 30. Juli 2024 bei der SEC eingereichten Jahresberichts in Form 20-F erörtert wurden, erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.Für weitere Informationen wenden Sie sich an: Eaky Taneaky@westock.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/utime-limited-kundigt-ehrgeizige-ki-gesundheitsstrategie-und-strategische-zusammenarbeit-an-302227775.htmlOriginal-Content von: UTime Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099605/100922251