Sundog-Prognose: Neuer Tron Memecoin steigt 5.772.183% in 6 Tagen - Noch einsteigen?

Einer der rentabelsten Memecoins der letzten Tage ist Sundog, mit dem Memetoken-Trader schnell zu Millionären geworden sind. Noch scheint der Coin seine Erfolgsgeschichte vor sich zu haben. Aber wie hat er sich zuletzt fundamental und charttechnisch entwickelt? Wie stark könnte Sundog noch steigen? Erfahren Sie jetzt dies und einiges mehr in der folgenden Sundog-Prognose!

Sundog baut Viralität mit Verbindungen zu Memecoin-Communitys auf

Justin Sun hat bereits gestern angekündigt, dass er Kontakt zu großen Memecoin-Communitys aufbauen will, um somit Millionen von Nutzer auf Sun Pump und Tron zu ziehen. Ebenso erwähnte er, dass wir Großes erwarten können. Somit wird der Hype möglicherweise länger aufrechterhalten.

Nun hat Mario Nawfal, der Gründer der Athena Group of Companies und ein bekannter Influencer, bekannt gegeben, dass dieser einen X Space mit Justin Sun veranstalten wird. Stattfinden soll dieses am 26. August um 21:00 EST.

https://x.com/MarioNawfal/status/1826266427898069059

Bei diesem wird er sich mit dem Gründer der Tron-Blockchain über die "wilde Welt der Tron Memecoins" und den nächsten Tron-Memetoken mit einer Marktkapitalisierung von 1 Mrd. USD unterhalten. Ebenso wurde bereits ein Space mit @TokenPocket_TP auf X veranstaltet.

Jetzt besonderes Memecoin-Ökosystem entdecken!

Sundog führt diverse Maßnahmen zur Steigerung der Viralität durch

Sun Pump orientiert sich nun noch stärker an dem Vorläufer Pump.fun, welches den erfolgreichen Memecoin-Entwicklern eine Belohnung vergütet. So sollen jetzt die eingenommenen Gasgebühren von 2 Mio. USD als Belohnung bereitgestellt werden. Auf diese Weise soll zudem die "epische Reise zur Sonne" von Sundog angetrieben werden.

https://x.com/sunpumpmeme/status/1826284091685355908

Am 22. August wird zudem ein Schnappschuss für einen AirDrop gemacht, welcher 2 Mio. USD in $SUNDOG an 500.000 TRX-Inhaber ausschüttet. Dies könnte sich etwas belastend auf Sundog auswirken, während beim TRX-Coin weitere Kursanstiege begünstigt werden.

Bemerkenswert sind auch die vielen Listungen, welche der führende Tron-Memecoin schon in den ersten Tagen erzielt hat. So ist er inzwischen ebenso auf CEX Gate.io, CoinEX und BitMart verfügbar. Somit kann er noch leichter von einer größeren Anzahl von Investoren gekauft werden, während er gleichzeitig von den damit verbundenen Marketingeffekten und der zugewonnenen Seriosität profitiert.

Zudem wurden auf Gate.io und HTX-Preispools für das Handeln der $SUNDOG-Coins erstellt. Diese könnten wiederum das Interesse der Anleger zusätzlich verstärken. Hinzu kommt ein Staking-Programm auf HTX, welches das Halten der Coins und somit den Kurs fördert. Mittlerweile erwarten einige aus der Krypto-Community außerdem eine Listung auf der führenden zentralen Kryptobörse Binance.

Somit hat es Sundog in unterschiedliche Krypto-Trends geschafft, wie auf CMC auf Platz 3, CoinGecko auf 5 und auf DEXTools auf 1. Dies könnte Sundog bis auf eine Marktkapitalisierung von 1 Mrd. USD und mehr treiben, was rund einer Vervierfachung entspricht.

Bemerkenswert ist auch, dass Sundog auch andere erfolgreiche Memecoins zuvor nun einen Handelsroboter für das Handeln der Memetoken und anderen Kryptowährungen auf der TRON-Blockchain herausgebracht hat. Dies verbessert die Nutzererfahrung zusätzlich und könnte die Adaption weiter vorantreiben. Aber auch die zunehmende Anzahl von Berichten neuer Memecoin-Millionäre dürfte das FOMO der Anleger weiter anheizen.

Jetzt "Memecoin-Goldrausch-Schaufelverkäufer" werden!

https://x.com/SUNDOG_TRX/status/1826005772355952765

Sundog Prognose

Sundog wurde am 15. August für 0,000036 TRX eingeführt, was damals 0,00000468792 USD entsprochen hat. Seitdem konnte er bis auf 0,2706 USD um 5.772.183 % steigen. Auch am heutigen Tage scheint der Optimismus der Anleger bislang nicht verflogen zu sein, da er um weitere 16,52 % zulegen konnte.

Allerdings kam es beim neuen Allzeithoch zu einer bärischen Divergenz im RSI und zu Gewinnmitnahmen, womit er sich um bis zu 26,71 % von seinem Hoch entfernt hat. Seitdem kann sich Sundog über der diagonalen Widerstandslinie halten, während er gleichzeitig höhere Hochs und Tiefs verzeichnet, was sehr bullisch ist.

Jetzt in neuartiges Memecoin-Ökosystem investieren!

Sofern $SUNDOG das 50,0er-Fibonacci-Level bei 0,23282 USD halten kann, dürften die Bullen an Fahrt gewinnen und den Kurs weiter in die Höhe treiben. Insbesondere nach Überschreiten des oberen diagonalen Widerstands ist der Weg erst mal frei.

Mithilfe der neuen Kryptobörsen verteilt sich das Handelsvolumen stärker, während es aktuell weiterhin zunimmt. Noch am 17. August lag es bei 8,5 Mio. USD, wobei es nun mit 70,07 Mio. USD bereits 724,35 % mehr sind. Daher steigt auch die Chance, dass Sundog neue Hochs erreicht. Zudem konnte er in nur 2 Tagen die Tokeninhaber um rund 30 % auf 12.850 steigern.

Bemerkenswert ist auch, dass Sun Pump auf TRON mittlerweile der beliebten Memecoin-Launchplattform Pump.fun auf Solana immer gefährlicher wird. Erst heute wurden auf der TRON-Plattform 63,4 % der Transaktionen im Vergleich zu Pump.fun verzeichnet und somit erstmalig der bisherige Marktführer übertroffen.

Transaktionen von Sun Pump im Vergleich zu Pump.fun | Quelle: Dune - @obchakevich_research

Außerdem wurde von Sun Pump heute schon mit einer Differenz von 1.000 USD fast das tägliche Swap-Volumen von gestern erreicht, obwohl der Tag noch nicht einmal abgeschlossen wurde. Somit dürfte heute ein neuer Rekord aufgestellt werden.

Jetzt in beliebtes Memecoin-Ökosystem investieren!

Tägliches Swap-Volumen auf Sun Pump | Quelle: Dune - @jacktheguy

Wie stark kann Sundog steigen?

Auch wenn Sundog mittlerweile auf Raydium gelistet wurde und nicht der offizielle Coin der Plattform ist, dürfte er dennoch von der steigenden Nachfrage nach den TRON-Memecoins profitieren. Denn er ist der Erste seiner Art und der Marktführer, weshalb ihn die meisten Anleger wählen werden.

Sundog stammt vermutlich von Justin Sun und Tron, da er unter anderem in dem Trailer zu sehen war. Zudem gibt es viele Verbindungen auf X, welche darauf hinweisen. Dementsprechend dürfte er neben Suncat den sichersten Memecoin-Trade auf der TRON-Blockchain darstellen.

Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 246,31 Mio. USD bietet Sundog zudem noch etwas Spielraum. Dogecoin hat beispielsweise mit seiner Layer-1 bis zu 89,08 Mrd. USD, Shiba Inu als führender ETH-Memecoins bis zu 43,51 Mrd. USD, der Top-SOL-Memetoken Dogwifhat bis zu 4,58 Mrd. USD und der Base-Memetoken-Marktführer Brett bis zu 1,8 Mrd. USD erreicht. Lediglich die TON-Memecoins kamen auf maximal 125,00 Mio. USD.

Im schlimmsten Fall ist mit einer Halbierung des Preises zu rechnen, da TON sogar noch auf eine höhere Marktkapitalisierung als TRX kommt. Sollte sich dies auch in der Marktkapitalisierung äußern, dann wäre mit Verlusten zu rechnen.

Angesichts der anderen Faktoren ist dennoch tendenziell eine Fortsetzung zu erwarten, da sie Metriken steigen und auch gestern unabhängig vom Rest des Marktes zugenommen haben. Im Vergleich zu DOGE sind bis zu 362x möglich.

Jetzt in neues Memecoin-Ökosystem investieren!

Mit Pepe Unchained können Sie direkt in ein Memecoin-Ökosystem investieren

Die hohe Nachfrage nach den Memecoins hat Sun Pump gestern von allen Blockchain-Protokollen die höchsten Tagesgewinne eingebracht. Schließlich erzielen die Memetoken an den dezentralen Kryptobörsen, wo fast alle von ihnen erstmalig gelistet werden, das höchste Handelsvolumen. Davon profitieren wiederum die Chains wie TRON oder Solana.

Wenn Sie von der Goldrauschstimmung profitieren wollen, können Sie dies also mit den beiden Coins TRX und SOL und deren entsprechenden Layer-1s. Allerdings investieren Sie somit in eine gesamte Blockchain mit allen Coins und nicht speziell in das Memecoin-Ökosystem. Eine direkte Möglichkeit erhalten Sie hingegen mit Pepe Unchained.

Denn es entwickelt eine Memecoin-Skalierungslösung für die führende Anwendungs-Blockchain Ethereum. Mit dieser sollen die niedrigsten Gebühren und eine hundertmal höhere Geschwindigkeit erreicht werden. Von solchen Konditionen profitieren wiederum die Entwickler, Investoren und Nutzer, was die Wahrscheinlichkeit für eine Adaption vergrößert.

Je mehr Projekte sich auf der Blockchain von Pepe Unchained mit seinem optimierten Umfeld ansiedeln, desto stärker steigt auch sein Kurs. Daher könnte der noch im Presale befindliche Coin eines Tages sogar der am höchsten bewertete Memetoken werden. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass er mit 9,8 Mio. USD nun der erfolgreichste Presale ist.

Jetzt in Pepe Unchained investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.