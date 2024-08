Die beiden Biotechwerte im AKTIONÄR-Depot haben sich seit ihrer Aufnahme enorm stark entwickelt. Gubra notiert mittlerweile 89 Prozent im Plus, Bavarian Nordic 41 Prozent. Am heutigen Mittwoch gibt es für beide Werte weitere gute News. Gubra zieht deswegen deutlich an, auch Bavarian Nordic kann sich trotz der bereits starken Entwicklung zuletzt gut behaupten.

