Der iShares Bitcoin Trust kann derzeit alle anderen ETFs schlagen!

Der Kurs des Bitcoins steckt nach wie vor in einem klar erkennbaren Dreieck im Chart fest. Früher oder später wird der Kurs dem Druck nachgeben müssen und in die ein oder andere Richtung ausbrechen. Wobei allerdings der Ausbruch nach oben derzeit deutlich wahrscheinlicher erscheint. Doch im Augenblick fährt die größte und älteste Kryptowährung mit ihrem lustlosen Handel fort.

Auch die Volatilität scheint derzeit ebenso wie das Handelsvolumen an einem vorläufigen Tiefpunkt zu sein. Der Chart von $BTC gibt also nicht viel her, was auf Kurssteigerungen schließen lässt. Doch ein anderer Indikator, nämlich die Bitcoin-Spot-ETFs, macht da deutlich mehr Hoffnungen, wie vor allem der von BlackRock zeigt.

(Der Kurs des Bitcoins steckt immer noch in einem Dreieck fest - Quelle: Tradingview.com)

$IBIT erzielt die höchsten Zuflüsse aller Krypto-ETFs

Der iShares Bitcoin Trust ($IBIT) von BlackRock hat mittlerweile ein Volumen von über 20,8 Mrd. Dollar! Damit ist er der bei Weitem größte Bitcoin-Spot-ETF. Doch nicht nur in dieser Hinsicht kann der $IBIT auftrumpfen. Auch gemessen an den YTD-Zuflüssen aller globalen börsengehandelten Fonds steht der iShares Bitcoin Trust aktuell an 3. Stelle!

NEW: BlackRock's Bitcoin ETF now has the third largest YTD flows among all Global ETFs.



Bitcoin has shaken up the Wall St. pic.twitter.com/7OF71EAcg9 - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) August 21, 2024

Damit gehört der iShares Bitcoin Trust von BlackRock zu den am schnellsten wachsenden ETFs der Welt! Obwohl immer mehr Unternehmen in den Bitcoin investieren und mittlerweile auch 15 der 25 größten Hedgefonds Positionen in Bitcoin-ETFs halten, sieht es danach aus, als stünde die Entfaltung des wahren Potenzials der ETFs in Bezug auf institutionelle Gelder erst ganz am Anfang.

Die Bitcoin-Spot-ETFs erzielen erneut hohe Zuflüsse

Die Bitcoin-ETFs erzielen den 4. Tag in Folge Zuflüsse und gestern mit 88 Mio. Dollar sogar die höchsten seit fast 2 Wochen. Auch in dieser Statistik ist der iShares Bitcoin Trust der stärkste börsengehandelte Fonds mit Zuflüssen in Höhe von 55,4 Mio. Dollar.

Bitcoin inflow is picking up serious momentum. Over the first two days of this week, the markets have seen an inflow of $150 million.



In the past week, the inflow was only $30 million.



The momentum and interest are back in the markets! pic.twitter.com/gEmUxkRTm3 - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 21, 2024

Die Bitcoin-ETFs beweisen also wieder einmal, welches unglaubliche Potenzial in ihnen steckt. Die vollen Auswirkungen dieser Entwicklung und die größten Zuflüsse von institutionellem Kapital werden dabei wohl erst in den nächsten Monaten oder sogar Jahren erfolgen.

Die börsengehandelten Fonds können also ohne Übertreibung als Revolution am Kryptomarkt bezeichnet werden. Der nächste Bull Run wird höchstwahrscheinlich durch diese ausgelöst oder zumindest gestärkt werden. Das könnte auch Altcoins und vielversprechenden Meme-Coins wie Pepe Unchained ($PEPU) zu Kurssteigerungen verhelfen.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

Pepe Unchained, die neue Stufe der Pepe-Coins

Pepe Unchained bildet die neueste und modernste Stufe der Pepe-Coins. Dabei modifiziert er $PEPE mit einer eigenen Layer-2-Lösung. Das bedeutet, $PEPU besitzt seine eigene Blockchain. Diese ist ungefähr 100-Mal schneller und deutlich kostengünstiger in den Transaktionen als die Ethereum-Blockchain. Da die Chain so effizient ist, dürfte es nicht lange dauern, bis auch andere Entwickler diese Layer-2 nutzen. Mit weitreichenden Folgen für $PEPU und seine Investoren.

(Die Entwickler von $PEPU setzen den Anspruch, ein ganzes Ökosystem zu begründen - Quelle: pepeunchained.com)

Sollten wirklich bald mehrere Projekte auf der PEPU-Blockchain gelauncht werden und damit ein neues Ökosystem entstehen, könnten Pepe Unchained und seine Investoren sehr stark davon profitieren. Eine Entwicklung von x100 oder mehr wäre in diesem Fall durchaus denkbar.

Pepe Unchained könnte also eine der größten Chancen am Meme-Coin-Markt seit $PEPE sein und Anleger sollten sich gut überlegen, ob sie diese Gelegenheit wirklich verpassen möchten. Falls nicht, wäre es eine gute Idee, die Token noch heute im Presale zu kaufen, da sich der Vorverkaufspreis schon in etwa 16 Stunden erhöht. Das könnte die letzte Chance darstellen, so günstig in $PEPU zu investieren.

Sichere dir noch vor der Preiserhöhung deine $PEPU-Token.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.