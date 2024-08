Pepe Coin mit Comeback, während der Neuling $STARS schon $600k erreicht

Dieser neue Memecoin ist erst eine Woche alt, hat aber bereits erstaunliche Ergebnisse vorzuweisen: Innerhalb der ersten sieben Tage wurden 600.000 US-Dollar für das Projekt Crypto All Stars ($STARS) gesammelt. Mit der absoluten Neuheit, als erstes Projekt in der Branche das Staking über mehrere Meme-Coins hinweg anzubieten, scheint es bei den Investoren gut anzukommen.

Ein Großteil des Meme-Coin-Sektors steckt aktuell noch in einem Tief, während viele Investoren erkannt haben, dass das Potenzial dieser neuen Währung weit über dem von etablierten Währungen wie Dogecoin oder Shiba Inu liegt. Dies zeigt sich an den Zuwachsraten der neuen Währung; nicht umsonst haben Investoren bereits ihre Anteile an den 8,4 Milliarden $STARS-Token gesichert. Ein wichtiger Stabilitätsfaktor ist dabei das Staking, wobei schon 293 Millionen, also rund 60 % der gesamt gekauften Coins, im Staking-Vertrag gesperrt wurden. Kein Wunder, immerhin bietet diese Möglichkeit 2.801 % APY, also derzeit eine Verzinsung von 7,67 % pro Tag. Würde man heute Token kaufen und staken, und keine weiteren werden in den Staking-Contract eingezahlt, wären in gut 16 Tagen die Zinsen gleich hoch wie die Einlage.

Ein weiterer Grund, sich zu beeilen, ist, dass der Preis je Token in der letzten Woche bereits dreimal gestiegen ist und nun in weniger als 48 Stunden der nächste Preisanstieg von 0,0013966 $ auf 0,0014022 $ bevorsteht.

Meme Vault Staking

Die gewichtete Marktkapitalisierung von Meme-Coins ist laut den Daten von DefiLama in den letzten Wochen auf Null geblieben, was bedeutet, dass der Großteil der führenden Tokens in den letzten 30 Tagen weitgehend inaktiv war.

Narrative Tracker - DefiLlama

Dennoch hat der Markt in den letzten 24 Stunden um 3 % zugelegt, was wohl mit der Performance von SunDog ($SUNDOG) zusammenhängt. Diese neue Währung konnte einen Anstieg von 49 % verzeichnen, ebenso wie der neue OG Pepe Meme Coin Pepecoin ($PEPECOIN) im gleichen Zeitraum einen Anstieg von 9,8 %.

Damit zeigen die jungen neuen Steigerungsraten, von denen die etablierten Coins nur träumen können. Vergleicht man dies jedoch mit der Möglichkeit des Crypto All Stars Stakings, hätte der $STARS Token auch diese neuen Kryptowährungen übertroffen.

Crypto All Stars Token kaufen

Neue Staking Variante

Doch nun kommt MemeVault ins Spiel. Mit dieser neuen Methode können neben $STARS-Token auch viele andere Coins wie Dogecoin ($DOGE), Shiba Inu ($SHIB), Floki ($FLOKI), Brett ($BRETT), Mog Coin ($MOG), Milady Meme Coin ($LAYDS), Turbo ($TURBO), Toshi ($TOSHI), Coq Inu ($COQ) und Bonk ($BONK) auf der neuen Plattform gestakt werden und so für passive Renditen sorgen. Die Entwickler haben bereits angekündigt, bald neue Coins in die Liste aufzunehmen, damit mit dem neuen Staking-Protokoll alle Top-Memecoins Belohnungen erwirtschaften können.

Sollten Investoren zusätzlich $STARS-Token im Protokoll halten, gibt es die Möglichkeit eines Belohnungsmultiplikators, wodurch bis zu das Dreifache der Token-Rendite in $STARS-Token generiert werden kann. Gerade Langzeitinvestoren werden von diesem Mechanismus enorm profitieren, was auch dazu führen dürfte, dass der Wert der $STARS-Token stark steigen wird. Vor diesem Hintergrund prophezeien Krypto-Influencer und Experten bereits einen rasanten Aufstieg des neuen Memecoins, so auch ClayBro, auf dem renommierten Kanal von 99Bitcoins.

Teil des Projekts werden

Teilnahme am Projekt

Zwar ist das neue Staking-Projekt MemeVault noch nicht gestartet, dennoch können Interessierte schon jetzt von den günstigen Preisen sowie von der Staking-Belohnung von 2.801 % APY profitieren. Wie bereits oben erklärt, sollten sich Interessierte beeilen, da der Anteil an der Rendite mit zunehmender Token-Anzahl im Staking-Vertrag geringer wird.

Die Token und das Staking können über die offizielle Website mit ETH, USDT, BNB oder auch Bank- und Kreditkarte gekauft werden. Als Community-Mitglied sollte man auch unbedingt den offiziellen Kanälen auf Telegram und X folgen, um über alle Neuigkeiten zum Projekt informiert zu bleiben.

