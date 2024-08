NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch moderat zugelegt. Der Dow Jones Industrial schloss 0,14 Prozent höher bei 40.890,49 Punkten. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,42 Prozent auf 5.620,85 Zähler zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,53 Prozent auf 19.824,84 Punkte hoch.

Vor dem am Donnerstag beginnenden Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, Wyoming, hielten sich die Kursbewegungen in Grenzen. Die Anleger warten vor allem auf die Rede von Jerome Powell am Freitag. Der Chef der US-Notenbank (Fed) werde vermutlich den Erfolg der Inflationsbekämpfung hervorheben und die Märkte auf eine Zinssenkung im September vorbereiten, glauben die Experten der Handelsplattform Etoro./edh/he

