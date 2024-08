Crown Bioscience, ein globales Auftragsforschungsinstitut (CRO) und ein Unternehmen von JSR Life Sciences, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Clinical Trial Consulting Services (CTI), einem renommierten globalen Anbieter von Vollspektrum-Forschungsdienstleistungen bekannt, um auf Onkologie fokussierte Beratungsdienste zu unterstützen. Diese Zusammenarbeit vereint die jahrzehntelange Expertise beider Organisationen in der Entdeckung und Entwicklung onkologischer Arzneimittel und nutzt dabei präklinische und translationale Modelle von Crown Bioscience und die bewährte Erfolgsbilanz von CTI im klinischen und regulatorischen Bereich.

Kunden profitieren von einer kombinierten fachkundigen Beratung, um den Übergang onkologischer Wirkstoffe von der Entdeckung bis hin zu klinischen Studien in der Frühphase schneller und effektiver zu unterstützen. Ziel dieser Partnerschaft ist es, den optimalen und schnellsten Weg zur Klinik zu ermitteln, den langfristigen Erfolg und das Wachstum der Arzneimittelentwicklung sicherzustellen und die Bereitstellung hochwertiger onkologischer Therapeutika für Patienten zu beschleunigen.

Ab heute erhalten die Kunden Zugang zu Beratungsdiensten, um einen integrierten Arzneimittelentwicklungsansatz zu gewährleisten, einschließlich

Strategische präklinische Entwicklungsplanung

Analyse, Interpretation und Beratung von Studiendaten

Regulatorische Leitlinien

De-Novo -Entwicklung (Entwicklung neuer Assays)

-Entwicklung (Entwicklung neuer Assays) Fördergutachten

Alex Slater, Senior Vice President of Commercial, kommentierte die Entwicklung mit den Worten: "Crown Bioscience hat einen guten Ruf für ein besseres Angebot an Dienstleistungen als diejenigen, die von regulären Auftragsforschungsorganisation (CRO) angeboten werden. Diese Initiative vereint tiefgreifendes Fachwissen über alle Phasen der Arzneimittelentwicklung und markiert einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zur Bereitstellung eines echten translationalen Angebots für unsere Kunden.''

Ryan Gifford, Vice President of Global Laboratory Services, Business Development, erklärte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Crown Bioscience und betrachten dies als wertvolle Synergie. Die Führungsrolle von Crown Bioscience in der Frühphasen-Onkologieforschung und in der Palette präklinischer Dienstleistungen ergänzt das breite Leistungsspektrum von CTI. Gemeinsam können wir eine erweiterte Unterstützung für unsere Onkologie-Kunden bieten und unser Engagement vertiefen, um die Krebsforschung voranzutreiben.''

Über Crown Bioscience

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut (CRO), das mit Biotech- und Pharmaunternehmen zusammenarbeitet, um die Entdeckung und Entwicklung von Krebsmedikamenten rasch voranzutreiben. Als exklusives präklinisches CRO, das Tumor-Organoide mit der etablierten Hubrecht Organoid Technology anbietet, verfügen wir über mehr als 600 Organoidmodelle für 22 Krebsindikationen. Darüber hinaus haben wir die weltweit größte kommerziell verfügbare PDX-Sammlung entwickelt. Zusätzlich zu unserem Engagement für personalisierte Medizin unterhält unsere Tochtergesellschaft Indivumed Services eine umfangreiche Biobank für flüssige und humane Gewebeproben. Unser Ziel ist es, unsere Kunden bei der Entwicklung neuer Therapien zu unterstützen, um sicherzustellen, dass Patienten die richtige Behandlung zur richtigen Zeit erhalten. Wir wurden 2006 gegründet und verfügen über 12 Einrichtungen in den USA, Europa und Asien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.crownbio.com

Über CTI Clinical Trial Consulting Services

CTI Clinical Trial and Consulting Services ist ein global operierendes, in Privatbesitz befindliches Full-Service-Auftragsforschungsunternehmen (CRO), welches das gesamte Spektrum an Leistungen für klinische Studien und an Beratungsleistungen über den gesamten Lebenszyklus der Entwicklung, vom Konzept bis zur Vermarktung, anbietet. Das fokussierte therapeutische Konzept von CTI bietet klinisches und krankheitsspezifisches Know-how zur differenzierten Unterstützung der Regulierungsbehörden. CTI bietet darüber hinaus einen vollintegrierten multidisziplinären klinischen Forschungsstandort und vollständige globale Labordienstleistungen. Bereits im dritten Jahrzehnt ist CTI nun eine der 20 größten Auftragsforschungsorganisationen der Welt mit Vertragspartnern in mehr als 60 Ländern auf sechs Kontinenten. CTI hat seinen Hauptsitz im Großraum Cincinnati mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, in der MEA-Region (Mittlerer Osten und Afrika) und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen finden Sie unter www.ctifacts.com.

