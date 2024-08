Der Bitcoin steht kurz vor dem Ausbruch! Und dieser Coin könnte dabei mitziehen

Die Anzeichen dafür, dass der Bitcoin tatsächlich den Ausbruch aus seiner Korrektur schafft, scheinen sich zu mehren. Während die letzten Wochen von geringer Volatilität, fehlendem Momentum und einem langweiligen Handel geprägt waren, könnte die Party bald wieder losgehen.

Und zwar dann, wenn der Bitcoin seinen Ausbruch aus dem Dreieck im Chart schafft. Da die größte Kryptowährung heute bereits den EMA 200 überschritten hat und an die Oberseite des Dreiecks stößt, könnte der Ausbruch und ein anschließender Bull Run schon in wenigen Tagen geschehen. Doch der Bitcoin ist nicht die einzige Kryptowährung, der dieser Ausbruch zu hohen Gewinnen verhelfen könnte …

(Der Bitcoin steht kurz davor, aus seinem Dreieck im Chart auszubrechen - Quelle: Tradingview.com)

Das unglaubliche Potenzial von $PEPU

Pepe Unchained ($PEPU) ist ein Meme-Coin, der sich derzeit noch im Initial Coin Offering (ICO) befindet. Und was für ein ICO! Denn $PEPU hat sich während der Zeit seines Vorverkaufs selbst übertroffen! Fast 15.000 Anleger folgen der Erfolgsgeschichte von Pepe Unchained bereits auf X (ehemals Twitter) und Telegram. Durch das hohe Vertrauen der Anleger ist die Marktkapitalisierung von $PEPU dadurch bereits auf fast 10 Mio. Dollar angestiegen.

($PEPU erreicht schon im Presale eine Marktkapitalisierung von fast 10 Mio. Dollar! - Quelle: pepeunchained.com)



Neben dem bekannten Namen und Meme von Pepe trägt sicherlich auch die unabhängige Prüfung der Prüfstelle SolidProof zur großen Nachfrage und dem Vertrauen der Anleger bei. Denn diese hat das gesamte Projekt um $PEPU und all seine Vorteile eingehend geprüft und ist dabei zu dem Schluss gekommen, dass die Chancen und das Potenzial von $PEPU real sind und dass es sich hierbei um ein absolut seriöses Projekt ohne Fehler oder Hintertüren im Code handelt.

Das große Erfolgsgeheimnis von $PEPU

Wer die Erfolgsgeschichte von $PEPU in den letzten Wochen beobachtet hat, der weiß, eine große Nachfrage und eine ebenso große Anhängerschaft auf Social-Media sind gut, aber um die gewaltigen Erfolge von Pepe Unchained zu erklären, bedarf es mehr. Denn Pepe Unchained hat ein einzigartiges Erfolgsgeheimnis, eines, das nur wenige Meme-Coins haben und das dem neuen Pepe-Coin einen unglaublichen Vorteil am Markt gibt.

Das große Geheimnis von $PEPU liegt in seiner eigenen Layer-2-Lösung, die dafür sorgt, dass Transaktionen 100 x schneller und deutlich günstiger als auf der Ethereum Main Chain durchgeführt werden können. Das allein könnte das Interesse der Investoren nach dem Start bereits stark ansteigen lassen. Aber die Vorteile der $PEPU-Blockchain reichen noch deutlich weiter.

Denn sobald andere Entwickler diese Chain nutzen, um eigene Coins aufzulegen, entsteht um $PEPU ein ganzes Ökosystem. Das könnte den wahren Schlüssel zum Erfolg von $PEPU darstellen und eine unglaublich hohe Performance ist in diesem Fall durchaus wahrscheinlich. Alle Anleger, die einen frühen Einstieg genutzt haben, könnten mit hohen Renditen belohnt werden. Allerdings sollten sich alle, die dabei sein wollen, beeilen. Denn in weniger als 16 Stunden erhöht der Presale von $PEPU seine Preise. Und so wie es aussieht, erhalten Anleger, die jetzt nicht kaufen, vielleicht nie wieder eine so günstige Einstiegsgelegenheit.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.