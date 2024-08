Shanghai (ots/PRNewswire) -SHANGHAI, 21. Aug. 2024 /PRNewswire/ - Shanghai Electric (https://en.prnasia.com/mediaroom/13392-0.shtml) (SEHK:2727, SSE:601727) Tochtergesellschaft der Shanghai Electric Wind Power Group, hat kürzlich in Qidong, Provinz Jiangsu, Asiens erste Offshore-Windkraft-Service- und Betriebsschiffe (SOVs), Zhizhen 100 und Zhicheng 60, übernommen. Die von Zhenhua Heavy Industries gebauten Mutterschiffe können kontinuierliche Betriebs- und Wartungsarbeiten in Tiefwasser- und Tiefseewindparks durchführen, was die Probleme der derzeit in China gebräuchlichen Seetransportschiffe weitgehend ausräumt. Dazu gehören kurze Zeitfenster, die Unfähigkeit, kontinuierliche Operationen durchzuführen, häufige Rundfahrten, geringe Effizienz und schlechtes Funktionieren bei schweren Seebedingungen.Liu Xiangnan, Vice President der Shanghai Electric Wind Power Group, kommentierte: "Diese beiden Offshore-Windkraft-Service- und Betriebsschiffe integrieren effizienten Betrieb und Wartung, grünen und intelligenten Betrieb und Wartung und sind wichtige Träger für die zukunftsweisende Struktur der elektrischen Windenergie in der Tiefsee, die die qualitativ hochwertige Entwicklung von Chinas Offshore-Windkraft-Betriebs- und Wartungskapazitäten vorantreiben wird."Die Spezifikationen für Zhizhen 100 und Zhicheng 60 sind unterschiedlich:- Die Zhizhen 100 hat eine Gesamtlänge von 93,4 Metern, eine Breite von 18 Metern, eine Tiefe von 7,6 Metern und eine geplante Dienstgeschwindigkeit von 12,3 Knoten;- Die Zhicheng 60 hat eine Gesamtlänge von 72,76 Metern, eine Breite von 17,5 Metern, eine Tiefe von 7 Metern und eine geplante Dienstgeschwindigkeit von 12 Knoten.Die beiden gelieferten SOVs sind für eine effiziente, nachhaltige, intelligente und sichere Wartung konzipiert. Sie sind beide mit dem dynamischen Positionierungssystem DP2 ausgestattet, verfügen über einen großen Laderaum, in dem schwere Ersatzteile für Windkraftanlagen gelagert werden können, und haben eine autarke Kapazität von über 30 Tagen.- Die Zhizhen 100 und die Zhicheng 60 sind mit einem aktiven Wellenkompensationspier ausgestattet, der die wellenbedingte Verdrängung des Schiffsrumpfes abschwächt und einen effizienten Personal- und Ersatzteiltransfer sowie die Wartung des Windparks auch bei rauer See ermöglicht.- Sie verfügen über einen Offshore-Kran mit Klapparm, ein Arbeitsboot, einen Einstiegsrahmen und eine Hubschrauberplattform aus Aluminiumlegierung.- Sie werden von einem dieselelektrischen und Lithiumbatterie-Hybridsystem mit vollem Elektroantrieb und einer Gleichstromsammelschienenverteilung angetrieben und sind von der China Classification Society (CCS) als Hybridschiffe und umweltfreundliche Schiffe zertifiziert.- Ein fortschrittliches, intelligentes Betriebssystem verbessert die Wartungseffizienz und reduziert die Arbeitsintensität, wodurch das Betriebsfenster erweitert wird."Als Pionier, Marktführer und Erbauer der chinesischen Offshore-Windenergie hat sich die Shanghai Electric Wind Power Group intensiv an der Entwicklung und dem Wachstum der chinesischen Offshore-Windenergie beteiligt und aktiv auf die Bedürfnisse der chinesischen Offshore-Windenergie reagiert, um sich in der Tiefsee zu entwickeln", sagte Liu.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2486646/Shanghai_Electric.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/asiens-erste-offshore-windkraftanlagen-werden-ausgeliefert-um-die-erkundung-der-tiefsee-energiekopplung-weiter-zu-fordern-302227903.htmlPressekontakt:Jin Shen,+86(21)33261246,E-Mail: shenjin@shanghai-electric.comOriginal-Content von: Shanghai Electric, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136165/5848301