Sundog Coin News: 3 Gründe für Kursanstieg von 2.533 % in 2024

Eingeführt wurde Sundog erstmalig am 15. August und konnte in den vergangenen Tagen mit einem Anstieg von 5.772.183 % viele andere Kryptowährungen in den Schatten stellen. Zudem gibt es 3 Gründe für einen weiteren Kursanstieg in Höhe von durchschnittlich 2.533 % in diesem Jahr. Erfahren Sie nun im folgenden Beitrag alles über die Hintergründe!

Hype um Tron-Memecoins hält weiterhin an

Justin Sun, der Gründer von Tron und Sun Pump, hatte bereits gestern seine großen Pläne für Sun Pump angekündigt. Ebenso erwähnte er, dass wir uns auf den heutigen Tag vorbereiten sollten.

Erst vor einer Stunde wurde von ihm berichtet, dass morgen eine neue Version und Sun Pump gestartet wird. Diese soll die Datendiskrepanzen ausgleichen und die K-Line-Probleme adressieren.

Nun wurden einige Community-Events und neue Partnerschaften bekannt gegeben. So gab es beispielsweise einen X Space mit @TokenPocket_LP und um 21:00 EST wird ein weiterer mit Mario Nawfal, dem Influencer und Unternehmer, stattfinden.

https://x.com/DWFLabs/status/1826228730257424634

Zudem wurde eine neue Partnerschaft zwischen Sun Pump und dem Krypto-Handelsunternehmen und Investor DWF Labs geschlossen. Zwar gibt es noch keine näheren Details darüber, allerdings sollen in Kürze welche veröffentlicht werden.

Der neu ausgelöste Goldrausch bei Memecoin-Tradern hat Sun Pump große Marktanteile von Pump.fun abnehmen lassen. Denn mittlerweile macht die Tron-Memecoin-Launchplattform 60,4 % des Sun-Pump-Pump.fun-Verhältnisses aus.

In diesem Zusammenhang steigen viele Metriken wie das tägliche Swap-Volumen, welches erst heute wieder einen neuen Rekord verzeichnet hat. Somit scheint der Hype sich noch weiter aufzubauen, was auch dem führenden TRON-Memecoin Sundog zugutekommen sollte.

Sundog ist das offizielle Maskottchen von Tron

Sundog ist der offiziellen Sun-Pump-Memetoken und der erste Hunde-Memecoin auf Tron, welcher zudem auf der Memetoken-Launchplattform Sun Pump mit 205,45 Mio. USD die mit Abstand höchste Marktkapitalisierung vor der ersten Listung erzielt hat.

Insbesondere institutionelle Anleger und risikoaversere Investoren kaufen nicht selten nur die führenden Memetoken der jeweiligen Blockchain-Ökosysteme als eine Art hochriskante Wette auf die Chain.

Zur Steigerung der Viralität von Sundog wurde nun mit den Gebühreneinnahmen ein AirDrop, ein Staking-Programm auf der CEX HTX sowie mehrere Listungen an zentralen Kryptobörsen initiiert. All dies hat dem Coin in die Trends auf CoinMarketCap, CoinGecko und DEXTools an die Spitze befördert.

Aber auch auf Google Trends ist ersichtlich, dass das Interesse an Sundog innerhalb der vergangenen 30 Tage explodiert ist. Während zuvor höchstens Werte von 32 erreicht wurden, sind es mittlerweile 100, was dem Höchststand innerhalb des Berechnungszeitraumes entspricht.

Suchanfragen nach Sundog auf Google | Quelle: Google Trends

Betrachtet man hingegen die Entwicklung der vergangenen sieben Tage, so wurde erst heute das Allzeithoch verzeichnet. Seit 11 Uhr ist jedoch ein leichter Rückgang des weltweiten Interesses an Sundog feststellbar, da sich der Wert mit 53 inzwischen fast halbiert hat.

Sundog ist noch günstig bewertet

Ein wichtiger Maßstab für die Bewertung eines Memecoins stellt die Marktkapitalisierung dar. Denn mit ihrer Hilfe kann er mit einem anderen Memetoken vergleichen werden. Zum jetzigen Zeitpunkt kommt Sundog auf eine Marktkapitalisierung von 200,33 Mio. USD, was für den führenden Memecoin einer Layer-1 verhältnismäßig gering ist.

Dogecoin erzielt aktuell 15,7 Mrd. USD, Shiba Inu 8,37 Mrd. USD, DogWifHat 1,58 Mrd. USD, Brett 0,89 Mrd. USD und Resistance Dog 31 Mio. USD. Somit liegen bis auf den TON-Memecoin alle deutlich über dem Niveau von Sundog. Durchschnittlich haben sie derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,31 Mrd. USD, was 2.553 % mehr als Sundog ist.

Geht man hingegen davon aus, dass Sundog sein Allzeithoch (ATH) noch nicht erreicht hat und betrachtet dann das durchschnittliche ATH der Layer-1-Memecoin-Marktführer, so liegt dieses bei 27,82 Mrd. USD, wobei dies vorwiegend auf die hohen Werte von Dogecoin mit bis zu 89,08 Mrd. USD und Shiba Inu mit bis zu 43,51 Mrd. USD zurückzuführen ist.

Marktkapitalisierungs-Allzeithoch der führenden Memecoins der einzelnen Chains

Im Falle eines durchschnittlichen Allzeithochs der Memecoin-Chain-Platzhirsch-Marktkapitalisierung könnte Sundog um 2.553 % steigen. Sollte er hingegen auch Dogecoin schlagen können, wären es sogar 44.364 %.

Am ehesten ist er jedoch mit seinem Angebot und Konzept von Bonk vergleichbar, der ebenfalls als Memecoin für Solana gestartet wurde, einen Handelsroboter hat und bis zu 2,77 Mrd. USD erreichte. Somit könnte Sundog um 1.283 % steigen.

Allerdings darf auch nicht außer Acht gelassen werden, dass Tron eine geringere Marktkapitalisierung als TON hat, dessen Memecoin sogar deutlich günstiger als Sundog bewertet ist. Sollte sich die Marktkapitalisierung der Layer-1s an deren Top-Memetoken angleichen, wäre bei einer Angleichung mit einem starken Rückgang von 84,53 % zu rechnen.

Abschließende Gedanken zu Sundog und Sun Pump

In einem gut diversifizierten Memecoin-Portfolio sollte Sundog nicht fehlen und möglicherweise um Suncat und SunWukong erweitert werden. Die anderen stellen hingegen ein etwas größeres Risiko dar, können dafür aber stärker als Sundog steigen. Bei den Investments sollte jedoch darauf geachtet werden, dass der Hype um Sun Pump weiter zunimmt oder zumindest aufrechterhalten werden kann.

Zudem ist Sundog nur eine Art Maskottchen, aber berechtigt nicht dazu, die Plattformgewinne zu erzielen. Weiter noch wird er nicht wie beispielsweise $PEPU für das Blockchain-Ökosystem als digitaler Rohstoff benötigt und hat bisher keinen Nutzen. Daher können Anleger nur breit gestreut in Tron oder die jeweiligen Memecoins investieren.

Eine andere Möglichkeit bietet hingegen das Memetoken-Ökosystem von Pepe Unchained. Denn dieses gewährt ebenfalls Platz für jede Menge Memecoins und anderer digitaler Assets. Für diese sollen innerhalb des Netzwerkes von Ethereum optimierte Konditionen mit einer hundertmal höheren Geschwindigkeit und den niedrigsten Gebühren geboten werden.

Daher steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch andere Krypto-Projekte auf Pepe Unchained migrieren, um somit ihren Nutzern, Investoren und Entwicklern ein besseres Umfeld zu bieten. Dies wirkt sich wiederum förderlich auf die verschiedenen Bewertungsmetriken aus wie Nutzeranzahl, Transaktionen, Volumen, TVL, welche für höhere Kurse sprechen.

Die Goldsucher des Memecoin-Marktes sind nun wieder in einen Goldrausch verfallen. Mit Pepe Unchained und dessen digitalen Rohstoff können Sie zum Schaufelhersteller werden, die in solchen Zeiten sogar noch höhere Gewinne erzielt haben, wie auch NVIDIA im Vergleich zu den KI-Goldsuchern.

Den potenziell später einmal am höchsten bewerteten Memetoken im Presale wollten sich viele Anleger nicht entgehen lassen, die Coins im Wert von umgerechnet 9,86 Mio. USD erworben haben. Das Zeitfenster für eine Positionierung vor der ersten Listung und einer Staking-Rendite von 202 % droht sich bereits in Kürze zu schließen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.