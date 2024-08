Die 26.China Hi-Tech Fair (CHTF2024) findet vom 14. bis 16. November in Shenzhen statt. Mit dem Leitthema "Technology Leads Development, Industry Integrates Fusion" positioniert sich die CHTF2024 als einflussreichster Event, der echte Innovationen ins Rampenlicht rückt.

Auf insgesamt 400.000Quadratmetern Ausstellungsfläche werden auf der CHTF2024 Innovationen in den Bereichen KI, Robotik, Anlagenbau, Energie und anderen 23 unterteilten Sektoren vorgestellt und einzigartige Produkte gezeigt.

Unter den führenden Unternehmen und Organisationen wichtiger Branchen sind:

Energie : Große Unternehmen wie CNPC, SINOPEC und CNOOC werden vertreten sein und ihre neuesten Entwicklungen und Lösungen präsentieren.

: Große Unternehmen wie CNPC, SINOPEC und CNOOC werden vertreten sein und ihre neuesten Entwicklungen und Lösungen präsentieren. Halbleiter : Führende Marken wie Loongson, Metorage oder Shenzhen Liande mit Fokus auf Chips, Speicher und integrierte Schaltungen werden vor Ort sein. Der Ausrichter der Messe arbeitet eng mit Branchenriesen wie Tianma Microelectronics und TCL CSOT zusammen, um eine vielfältige, internationale Plattform für Networking und Zusammenarbeit in der gesamten Lieferkette aufzubauen.

: Führende Marken wie Loongson, Metorage oder Shenzhen Liande mit Fokus auf Chips, Speicher und integrierte Schaltungen werden vor Ort sein. Der Ausrichter der Messe arbeitet eng mit Branchenriesen wie Tianma Microelectronics und TCL CSOT zusammen, um eine vielfältige, internationale Plattform für Networking und Zusammenarbeit in der gesamten Lieferkette aufzubauen. Finanzen : WeBank, Chinas größte private Neobank, die von Tencent unterstützt wird, die China Everbright Bank, die China Merchants Bank und die Bank of Communications haben ihre Teilnahme bestätigt. Führende Finanzinstitute, darunter die CITIC Bank und die SPD Bank, haben ihr starkes Interesse an der Schnittstelle von Finanzen und Technologie bekundet.

: WeBank, Chinas größte private Neobank, die von Tencent unterstützt wird, die China Everbright Bank, die China Merchants Bank und die Bank of Communications haben ihre Teilnahme bestätigt. Führende Finanzinstitute, darunter die CITIC Bank und die SPD Bank, haben ihr starkes Interesse an der Schnittstelle von Finanzen und Technologie bekundet. Transport und Logistik: Wichtige Player wie die China Communications and Transportation Association, die China State Railway Group, die China Post Group, COMAC und die China Railway Signal Communication Group, werden ihre Innovationen und Dienstleistungen vorstellen.

Eine globale Bühne für Innovation

Die CHTF2024 lockt Teilnehmer aus mehr als 100 Ländern an, darunter Australien, Japan, Großbritannien, Deutschland und Kanada. Tsukuba, eine Partnerstadt von Shenzhen, ist seit der 6. Auflage engagierter Teilnehmer der CHTF. Der Bürgermeister von Tsukuba, Tatsuo Igarashi, richtete ein Glückwunschschreiben an die CHTF, in dem er seine Unterstützung der Veranstaltung bei der Förderung von Innovation und internationaler Zusammenarbeit zusichert.

Fast 400 Einkäufer und 200 Finanzunternehmen mit einem geplanten Beschaffungsvolumen von 1,5 Milliarden US-Dollar haben ihre Teilnahme bestätigt.

Besuchen Sie uns auf der CHTF2024

In den ersten sieben Monaten des Jahres 2024 erreichte das chinesische Import- und Exportvolumen ein Rekordhoch. Die Einfuhren von Halbleiterbauelementen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 12,4 %. Für die wissenschaftliche Forschung und die industrielle Produktion werden Instrumente der Spitzenklasse importiert. Dieses Wachstum, das von Chinas wirtschaftlicher Erholung, einer vielfältigen Industrielandschaft, technologischer und industrieller Innovation und einer neuen Qualitätsproduktivität getragen wird, sorgt für eine neue Dynamik im Außenhandel.

Die CHTF2024 schafft eine einzigartige Gelegenheit, in dieser prosperierenden Volkswirtschaft wertvolle Partnerschaften aufzubauen. Seien Sie präsent auf der CHTF2024 und gestalten Sie die Zukunft der globalen Technologiebranche!

Anmeldung für Aussteller: https://c.zhenweiexpo.com/web-reg-server/pc/exhibit-apply.html?EID=E0000000413&target=4&orgnum=1164&pid=1028&version=2&cid=&ctid=1#/index

Anmeldung für Besucher: https://c.zhenweiexpo.com/web-reg-server/pc/vistor-register.html?EID=E0000000413&target=1&orgnum=1164&pid=1028&version=2&cid=&ctid=1#/index

