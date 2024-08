BERLIN (dpa-AFX) - Der Bauernverband legt am Donnerstag die Bilanz der Ernte 2024 vor. Dabei hatte Regen die Mähdrescher in den vergangenen Wochen in vielen Regionen Deutschlands immer wieder ausgebremst. Zum Ernte-Auftakt Anfang Juli waren knapp durchschnittliche Getreidemengen erwartet worden. Die Erwartungen trübten sich dann aber ein.

Bauernpräsident Joachim Rukwied will bei der Vorstellung der zu erwartenden Ergebnisse auch über Folgen fehlender Pflanzenschutzmittel und eines reduzierten Einsatzes von Düngemitteln informieren. Im Blick stehen außerdem aktuelle Entwicklungen bei den Preisen für Landwirte und Supermarktkunden./sam/DP/ngu