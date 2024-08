Einer der größten Silberproduzenten der Welt entsteht! Außergewöhnliche Wirtschaftszahlen in bergbaufreundlicher Umgebung versprechen Großes! Nächste Schritte in Richtung Produktion bereits geplant!

Liebe Leserinnen und Leser,

Vizsla Silver (WKN: A40EG3) hat kürzlich eine beeindruckende vorläufige Wirtschaftlichkeitsanalyse (PEA) veröffentlicht, die die Aufmerksamkeit der Bergbauindustrie auf sich zog.

Mit einer bemerkenswerten nachsteuerlichen internen Rendite von 85,7 % und einer vergleichsweise niedrigen Kapitalausgabe von 224 Millionen US-Dollar zeigt das Unternehmen vielversprechende Perspektiven.

Exklusives CEO-Interview mit Michael Konnert

(President & CEO von Vizsla Silver)

Die PEA-Zahlen: Ein Grund zur Freude

Die Ergebnisse der PEA haben die Erwartungen des Unternehmens übertroffen. Die Zahlen sind nicht nur beeindruckend, sondern sie zeigen auch das Potenzial von Vizsla Silver als bedeutenden Akteur in der Silberproduktion. Der CEO Michael Konnert äußerte sich begeistert über die positiven Ergebnisse und betonte, dass die Zahlen sowohl für das Unternehmen als auch für die Investoren bemerkenswert sind.

Nachsteuerliche interne Rendite (IRR): 85,7 %

Kapitalausgabe (Capex): 224 Millionen US-Dollar

Net Present Value (NPV): 1,14 Milliarden US-Dollar

Amortisationszeit: 9 Monate

Diese Zahlen sind besonders beeindruckend, wenn man sie mit anderen Projekten in der Branche vergleicht. Die hohe IRR und der NPV von über einer Milliarde US-Dollar sind Beweise für die Rentabilität des Projekts. Konnert merkt an, dass die Schätzung der Kapitalausgabe auf soliden Daten von Auftragnehmern und Lieferanten basiert, was die Zuverlässigkeit der PEA weiter erhöht.

Die niedrige Kapitalausgabe: Ein konservativer Ansatz

Die Kapitalausgabe von 224 Millionen US-Dollar wird als niedrig angesehen, insbesondere im Vergleich zu ähnlichen Projekten in der Branche. Konnert erklärt, dass diese Schätzung auf realistischen Annahmen beruht und das Unternehmen über umfangreiche Erfahrungen verfügt, insbesondere durch die Expertise des COO Simon Smick, der zuvor bei Silver Crest tätig war.

Die konservative Schätzung der Kapitalausgabe gibt dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil. Die hohe Qualität des Silbers und Goldes in der Mine trägt ebenfalls zur Rentabilität bei. Mit der Möglichkeit, hochgradige Materialien früh im Produktionszyklus abzubauen, kann Vizsla Silver eine schnelle Amortisation erreichen, was für Investoren äußerst attraktiv ist.

Die Wahl der Vertragsunternehmer für den Untertagebau

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Entscheidung, Vertragsunternehmer für den Untertagebau zu nutzen, anstatt eigene Mitarbeiter einzustellen. Diese Strategie ist in Mexiko gängig und ermöglicht es dem Unternehmen, sich auf den Bau und die Expansion des Projekts zu konzentrieren, ohne die Risiken und Herausforderungen eines internen Teams zu übernehmen.

Die Entscheidung, mit erfahrenen Vertragsunternehmern zusammenzuarbeiten, minimiert das Risiko und beschleunigt den Bauprozess erheblich. Dies ist besonders wichtig, da Vizsla Silver plant, in den kommenden Jahren eine der größten Silberminen der Welt zu werden.

Marktannahmen: Silber- und Goldpreise

Die PEA basiert auf Annahmen über die zukünftigen Preise von Silber und Gold. Vizsla Silver hat einen Silberpreis von 26 US-Dollar und einen Goldpreis von 1.975 US-Dollar zugrunde gelegt. Diese Annahmen stammen von bekannten Banken, die langfristige Preisprognosen bereitstellen. Konnert ist zuversichtlich, dass diese Preise realistisch sind und dass das Projekt auch unter verschiedenen Marktbedingungen profitabel bleibt.

Die Sensitivitätsanalysen, die in der PEA durchgeführt wurden, zeigen, dass selbst bei niedrigeren Metallpreisen das Projekt weiterhin eine hohe Rentabilität aufweist. Dies unterstreicht die Robustheit der wirtschaftlichen Modellierung und das Potenzial des Projekts.

Die nächsten Schritte: Von der Machbarkeitsstudie zur Produktion

Vizsla Silver plant, den Übergang zur Machbarkeitsstudie schnell zu vollziehen. Das Unternehmen will die Vorstudie überspringen und direkt zur Machbarkeitsstudie übergeht. Dies ist möglich, weil das Unternehmen bereits über umfangreiche Daten und Erfahrungen verfügt und bereit ist, den nächsten Schritt in der Entwicklung der Mine zu gehen.

Die Vision des Unternehmens ist es, bis 2027 mit der Silberproduktion zu beginnen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird Vizsla Silver in den kommenden Monaten intensiv an der Machbarkeitsstudie arbeiten und gleichzeitig die Testmine in Betrieb nehmen.

Erkundungspotenzial und zukünftige Expansion

Das Erkundungspotenzial rund um das Projekt ist enorm, da bisher weniger als 10 % der Gesamtvorkommen in der Region erkundet wurden. Die Hauptadern, die Teil der PEA sind, sind noch nicht vollständig erforscht und bieten viel Raum für zukünftige Entdeckungen.

Erweiterung des Landpakets

Die Expansion des Landpakets in den letzten sechs Monaten zeigt das Engagement von Vizsla Silver, das volle Potenzial des Projekts auszuschöpfen. Konnert ist optimistisch, dass die zukünftigen Erkundungen zu bedeutenden Entdeckungen führen werden.

Finanzierung und zukünftige Pläne

Ein entscheidender Aspekt für den Erfolg eines Bergbauprojekts ist die Finanzierung. Vizsla Silver ist gut aufgestellt, mit 40 Millionen CAD in der Kasse und weiteren 18 Millionen CAD aus Warrants, die in Kürze fällig sind. Diese finanzielle Basis ermöglicht es dem Unternehmen, die Testmine und die Machbarkeitsstudie zu finanzieren, ohne auf externe Finanzierungsquellen angewiesen zu sein.

Die finanzielle Stabilität gibt dem Unternehmen die Flexibilität, die notwendigen Schritte zur Umsetzung seines Plans zu unternehmen. In einem herausfordernden Marktumfeld ist dies ein wichtiger Vorteil.

Die Zukunft von Vizsla Silver

Die Aussichten für Vizsla Silver sind äußerst positiv, und das Unternehmen befindet sich auf dem besten Weg, zu einem der größten Silberproduzenten der Welt zu werden. Mit einer soliden PEA, einer klaren Finanzierungsstrategie und einem umfassenden Erkundungsplan hat das Unternehmen eine vielversprechende Zukunft vor sich.

Investoren sollten die Entwicklungen bei Vizsla Silver aufmerksam verfolgen. Die Kombination aus starken wirtschaftlichen Kennzahlen und einem klaren Wachstumsplan macht das Unternehmen zu einer interessanten Option im Bergbau-Sektor.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Vizsla Silver mit seinen ehrgeizigen Plänen und der soliden finanziellen Basis gut aufgestellt ist, um in den kommenden Jahren ein bedeutender Akteur in der Silberproduktion zu werden. Bleiben Sie dran, um die nächsten Schritte und Fortschritte des Unternehmens zu verfolgen.

