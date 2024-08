EQS-News: NFON AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

NFON AG setzt Transformationskurs im ersten Halbjahr 2024 weiter fort bei solidem Umsatzwachstum und signifikanter Profitabilitätssteigerung

22.08.2024



Wiederkehrende Umsätze erhöhen sich um 4,4 % auf 40,1 Mio. EUR; Anteil am Gesamtumsatz auf 94,3 % gesteigert

Bereinigtes EBITDA deutlich um 62,3 % auf 5,5 Mio. EUR verbessert

Weitere Maßnahmen für eine nachhaltig erfolgreiche Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Jahr 2024 vollzogen

Positionierung im Bereich KI-basierter Businesskommunikationslösungen durch Übernahme von botario gestärkt

Vorstand bestätigt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024 München, 22. August 2024 - NFON, ein führender europäischer Anbieter für integrierte Cloud-Businesskommunikation, verzeichnete eine positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2024. Gleichzeitig wurden weitere zentrale Maßnahmen im Rahmen der Transformation von NFON erfolgreich umgesetzt. Im ersten Halbjahr 2024 konnte NFON neue Kunden gewinnen und die Anzahl der bei Kunden installierten Nebenstellen (Seats) deutlich erhöhen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (H1 2023: 640.573) stieg die Gesamtzahl der installierten Nebenstellen um 3,8 % auf insgesamt 665.022. Ein weiterer Teil des Umsatzwachstums ist auf den erfolgreichen Vertrieb des erweiterten Produktportfolios (Premium Solutions) zurückzuführen, sowohl bei neuen als auch bei bestehenden Kunden. Diese positive Entwicklung unterstreicht die erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie und die Zufriedenheit der Kunden mit den NFON-Lösungen für integrierte Cloud-Businesskommunikation. Die für NFON zentralen wiederkehrenden Umsätze verzeichneten daher ein solides Plus von 4,4 % auf 40,1 Mio. EUR (H1 2023: 38,4 Mio. EUR). Der Gesamtumsatz wuchs moderat um 3,3 % auf 42,5 Mio. EUR (H1 2023: 41,2 Mio. EUR), wobei der Anteil der margenstarken wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz auf 94,3 % anstieg. Dies spiegelt die hohe Kundenbindung wider und bildet eine starke Basis für die zukünftige Umsatzplanung. Durch die Fokussierung auf Profitabilität konnte NFON das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im ersten Halbjahr 2024 signifikant von 3,4 Mio. EUR im Vorjahr um 62,3 % auf 5,5 Mio. EUR steigern. Vor Bereinigungen in Höhe von 0,5 Mio. EUR ergibt sich ein EBITDA von 5,0 Mio. EUR (H1 2023: 2,4 Mio. EUR). Der im Vorjahr begonnene Transformationsprozess mit dem Ziel einer nachhaltig profitablen Unternehmensentwicklung wurde 2024 konsequent weiterverfolgt. Mit der Ernennung von Andreas Wesselmann zum Chief Technology Officer (CTO) wurde die technologische Innovationskraft von NFON gestärkt, während die Verschmelzung der Deutschen Telefon Standard GmbH auf die NFON AG im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen wurde. Dieser Schritt konsolidierte das Geschäft im deutschen Markt und schafft ein einheitliches Produktsortiment, das NFON in die Lage versetzt, zukünftig weitere Synergien zu heben und Effizienzsteigerungen zu generieren. Ebenfalls im zweiten Quartal 2024 hat NFON mit der Implementierung der Position des Chief Revenue Officers (CRO) alle umsatzbezogenen Funktionen unter einer zentralen Führung vereint. Dank der umfassenden Sicht auf den gesamten Kundenlebenszyklus wird gewährleistet, dass alle kunden- sowie partnerbezogenen Maßnahmen darauf abzielen, den Umsatz bei NFON zu maximieren. Patrik Heider , CEO der NFON AG, kommentierte: "Wir sind stolz auf die erzielten Fortschritte im ersten Halbjahr 2024, insbesondere in Bezug auf Effizienzsteigerungen und operative Exzellenz. In der zweiten Jahreshälfte werden wir uns verstärkt auf die Skalierbarkeit und technologische Weiterentwicklung unseres Produktportfolios konzentrieren. Ein wichtiger Meilenstein ist die Übernahme der botario GmbH im August 2024, die unsere Position im Bereich KI-basierter Businesskommunikationslösungen stärkt und dem eingeschlagenen Kurs hin zu profitablem Wachstum zusätzliche Impulse gibt." Mit der Übernahme von botario, einem Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Implementierung fortschrittlicher KI-Lösungen für Businesskommunikation spezialisiert hat, erweitert NFON sein Know-how und sein Lösungsportfolio in einem sich rasch verändernden Marktumfeld, das von KI-Disruption geprägt ist. Diese Akquisition wird das zukünftige Wachstum von NFON durch zusätzliche Synergien weiter vorantreiben. Angesichts der bisherigen Geschäftsentwicklung und der positiven Aussichten bestätigt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Wachstum der wiederkehrenden Umsätze im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich und einem bereinigten EBITDA zwischen 10 Mio. EUR und 12 Mio. EUR. Der vollständige Halbjahresbericht 2024 steht ab heute auf der Website der NFON AG im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung. Mehr Informationen zur Übernahme von botario finden Sie hier. Ergebnis für das erste Halbjahr 2024 im Überblick1: In Mio. EUR H1 2024 H1 2023 Veränderung % Gesamtumsatz 42,5 41,2 3,3 Wiederkehrende Umsätze 40,1 38,4 4,4 Anteil wiederkehrender Umsätze 94,3 % 93,2 % - Nicht wiederkehrende Umsätze 2,4 2,8 -12,3 Anteil nicht wiederkehrender Umsätze 5,7 % 6,8 % - ARPU blended2(in EUR) 9,9 9,7 1,8 Anzahl Seats

(gesamt, per 30. Juni) 665.022 640.573 3,8 EBITDA 5,0 2,4 -

Bereinigtes EBITDA 5,5 3,4 62,3 %

1 Sofern nicht anders angegeben, sind alle Werte im Konzernabschluss und in den zugehörigen Anhangangaben gerundet. Daher können in den Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten. 2 Basierend auf durchschnittlicher Anzahl der Seats pro Monat in den betrachteten Zeiträumen.

Kontakt Investor Relations NFON AG

Friederike Thyssen

Senior Manager Investor Relations & Sustainability

+49 89 45300-449

ir-info@nfon.com Medienkontakte NFON AG

Thorsten Wehner

Vice President Public Relations

+49 89 45300 121

thorsten.wehner@nfon.com Über die NFON AG Die NFON AG mit Headquarter in München ist ein führender europäischer Anbieter für integrierte Cloud-Businesskommunikation. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) zählt mit über 3.000 Partnern in 18 europäischen Ländern und acht Niederlassungen mehr als 55.000 Unternehmen zu seinen Kunden. Das NFON-Portfolio besteht aus vier Bereichen: Businesskommunikation, Integration, Kundenkontakt und Enablement. Mit dem Kernprodukt Cloudya, der smarten Cloud-Kommunikationsplattform, bietet NFON unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integration von CRM- und Collaboration-Tools für kleine und mittlere Unternehmen. Sämtliche Cloud-Services von NFON werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben, deren Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energien gedeckt wird. NFON begleitet Unternehmen mit intuitiven Kommunikationslösungen in die Zukunft der Businesskommunikation. http://www.nfon.com/ Disclaimer Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder auf Grund einer Ausnahmeregelung unter dem U.S. Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht durchgeführt und die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder zur direkten noch indirekten Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, oder an U.S. Personen bestimmt.



