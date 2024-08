Die jüngsten Entwicklungen bei Alphabet A (ex Google) deuten auf eine positive Zukunft hin. Die Aktie ist derzeit 13,41 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch, das am 11.07.2024 bei 191,75 USD erreicht wurde. In der aktuellen Handelswoche notierte das Papier bei 166,04 USD, mit zeitweiligen Schwankungen bis auf 164,69 USD. Trotz eines Rückgangs von 0,7 Prozent fanden an den NASDAQ-Börsen bislang über eine Million Aktien den Besitzer. Die erwartete Dividendenausschüttung für das Jahr 2023 lag bei 0,386 USD, nachdem im Vorjahr keine Dividende ausgeschüttet wurde.

Waymo und die Zukunft des autonomen Fahrens

In technologischer Hinsicht zeigt Alphabet weiterhin Innovationskraft. Das Tochterunternehmen Waymo hat kürzlich die sechste Generation seiner Robotaxis vorgestellt, die in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Partner Zeekr entwickelt [...]

