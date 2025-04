XRP-ETF mit Doppel-Schub: Katapultiert der Hebel Ripple Anfang Mai auf neue Höhen?

ProShares erhält grünes Licht für drei Futures-basierte XRP-Produkte: Ultra XRP ETF (zwei-fach long), Short XRP ETF (ein-fach short) und UltraShort XRP ETF (zwei-fach short). Die Pflichtfrist für Einwände lief am 26. April ohne Gegenstimme aus, damit steht dem Handelsstart am 30. April nichts mehr im Weg. Alle Fonds stützen sich ausschließlich auf CME-Kontrakte und Swaps, physische XRP-Bestände bleiben außen vor - das mindert Verwahrrisiken und kommt institutionellen Anlegern entgegen. Schon am 9. April zeigte Teucrium, wie groß die Nachfrage ist: Das eigene Zwei-fach-Long-Produkt generierte zum Debüt 38 Millionen US-Dollar Umsatz. ProShares plant ein tägliches Rebalancing, um den doppelten Hebel konstant zu halten.

LATEST: The SEC has approved a public launch date of April 30 for ProShares Trust's $XRP ETF. pic.twitter.com/22Lo118Cc1 - Cointelegraph (@Cointelegraph) April 27, 2025

Volatile Range trifft auf doppelten Hebel

Seit Anfang März schwankt XRP zwischen 2,20 und 2,60 US-Dollar. Am 28. April notiert der Coin laut TradingView bei 2,28 US-Dollar - mitten in dieser Seitwärtszone. Der Markt verarbeitet noch immer den juristischen Vergleich mit der SEC, während Gewinnmitnahmen an jedem Widerstand aufschlagen. Hebelprodukte vergrößern jede Bewegung: Ein Anstieg von 5 Prozent würde im Ultra ETF 10 Prozent Rendite bedeuten - fällt der Kurs hingegen, verdoppelt sich das Minus. Gleichzeitig bietet der Short ETF eine Absicherung, falls sich der Launch in ein "Buy the rumour, sell the news"-Szenario verwandelt. Futures-gestützte Vehikel unterliegen darüber hinaus der Struktur der Terminkurve: In Contango-Phasen zehren Fixkosten an der Performance, während Backwardation positive Effekte hat. Das Paket aus Long- und Short-Varianten erlaubt taktische Manöver, doch der doppelte Hebel macht strengere Risikokontrollen unverzichtbar.

Technische Analyse von XRP ist vorsichtig optimistisch, Quelle: https://coincodex.com/crypto/dogwifhat/price-prediction/

Die Produkte eröffnen Ripple eine neue Brücke in die TradFi-Welt. Kapital, das bislang auf Bitcoin- oder Ethereum-ETFs konzentriert war, erhält jetzt regulierten Zugang zu XRP. CME zieht zeitgleich nach und startet Mitte Mai eigene XRP-Futures, was die Liquidität zusätzlich erhöht. Sollte das Volumen ähnlich wie bei den ersten ETH-Futures-ETFs explodieren, rückt der Spot-ETF erneut in greifbare Nähe.

Aber auch die Konkurrenz schläft in diesen Zeiten nicht. Parallel zu den XRP ETF Futures entsteht auf Solana eine Lösung, die die gleiche Idee aus anderer Perspektive aufgreift: Netzwerk-Entlastung statt Produkt-Hebel. Solaxy bringt als erste Layer 2 für Solana gebündelte Transaktionen zurück auf die Hauptchain. Hohe Gebühren kennt Solana zwar nicht, doch bei Spitzenlast drohen Abbrüche und Ausfallzeiten. Genau hier setzt Solaxy an: Transaktionen laufen auf der Layer 2 weiter, werden gesammelt und anschließend final auf Solana verankert. Das Konzept erinnert an Arbitrum oder Optimism, ist aber eigens für Solanas Parallel-Runtime zugeschnitten. Entwickler können ihre dApps verschieben, ohne Latenz oder Programmiersprache zu ändern.

Regelmäßige Entwickler Updates, Test ist schon teilweise online, Quelle: https://solaxy.io/dedevupdate

Layer-2-Power für Solana erscheint

Finanziert wird das Vorhaben über den Token $SOLX. Bislang wechselten knapp 32 Millionen US-Dollar den Besitzer, während rund neun Milliarden Tokens bereits im Staking gebunden sind. Die aktuelle Jahresrendite liegt laut Whitepaper bei 125 Prozent und passt sich dynamisch der Poolgröße an.

Sollte Solaxy sein Ökosystem wie geplant hochfahren, steigt die Nachfrage nach $SOLX parallel zu neuen DeFi-Projekten, Games und NFT-Plattformen. Eine Entwicklung, die an den ETF-Effekt bei etablierten Assets erinnert: Mehr Nutzung erzeugt strukturellen Kaufdruck. Wer die Hebel-Story um XRP als Signal für frisches Altcoin-Interesse interpretiert, findet in Solaxy ein Early-Stage-Projekt mit einer vielversprechenden Layer-2 Lösung- und damit Potenzial für ein Vielfaches der Kursbewegung, die bei Ripple durch den ETF bereits vorweggenommen wurde.

