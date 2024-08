EQS-News: Affluent Medical SA / Schlagwort(e): Konferenz

Affluent Medical nimmt an Herbstkonferenz

im September 2024 in Frankfurt teil

Aix-en-Provence, 22. August 2024 - 7:30 Uhr - Affluent Medical (ISIN: FR0013333077 - Ticker: AFME - "Affluent"), ein französisches, international tätiges MedTech-Unternehmen im klinischen Stadium, das auf die Entwicklung und Herstellung innovativer medizinischer Produkte spezialisiert ist, hat heute seine Teilnahme an der jährlichen Herbstkonferenz 2024 bekannt gegeben, die vom 2. bis 3. September 2024 in Frankfurt am Main stattfinden wird. Auf der von Equity Forum veranstalteten Herbstkonferenz treffen sich ausgesuchte Finanzanalysten, Investoren, Finanzjournalisten und andere Akteure des Kapitalmarkts. Rund 60 börsennotierte Unternehmen aus dem In- und Ausland präsentieren ihre jüngsten Meldungen, Geschäftszahlen und Ausblicke für das folgende Geschäftsjahr. Die Präsentation von Affluent Medical findet am Dienstag, 3. September, von 14:30 bis 15:10 Uhr statt. Chief Financial Officer Christophe de Vregille wird über die jüngsten Erfolge von Affluent Medical sprechen und einen Überblick über die Wachstumspläne des Unternehmens, anstehende Meilensteine und finanzielle Ziele geben. Während der Veranstaltung wird er auch für Einzelgespräche mit Investoren zur Verfügung stehen. "Affluent Medical hat im vergangenen Jahr einige wichtige Meilensteine erreicht: Artus, unser Medizinprodukt zur Behandlung von Harninkontinenz, wurde bei den ersten Patienten erfolgreich aktiviert, und die laufenden klinischen Studien mit unseren Produkten Epygon und KaliosTM für strukturelle Herzerkrankungen machen weiter Fortschritte. Erst kürzlich haben wir Vereinbarungen mit dem Weltmarktführer für Innovationen im Bereich der strukturellen Herzerkrankungen, Edwards Lifesciences, geschlossen, die unsere Technologie validieren. Edwards ist nun ein wichtiger strategischer Partner und neuer Anteilseigner in unserem wachsenden Unternehmen, und die Vereinbarungen verschaffen uns die finanziellen Mittel, um die Entwicklung unserer hochmodernen Medizinprodukte weiter voranzutreiben und einige der belastendsten Erkrankungen in der Kardiologie und Urologie zu bekämpfen", so Christophe de Vregille.

Über Affluent Medical Affluent Medical ist ein französisches MedTech-Unternehmen. Ziel des von Truffle Capital gegründeten Unternehmens ist es, ein weltweit führendes Unternehmen in der Behandlung von strukturellen Herzerkrankungen, der weltweit häufigsten Todesursache, sowie von Harninkontinenz, von der derzeit jeder vierte Erwachsene betroffen ist, zu werden. Affluent Medical entwickelt minimal-invasive, innovative, adjustierbare und biomimetische Implantate der nächsten Generation zur Wiederherstellung wichtiger physiologischer Funktionen. Die vom Unternehmen entwickelten Produktkandidaten befinden sich derzeit alle in klinischen Studien. Das Unternehmen strebt an, vorbehaltlich der Verfügbarkeit der erforderlichen Mittel zur Finanzierung seiner Strategie sowie positiver Ergebnisse aus den laufenden klinischen Studien, seine Produkte schrittweise direkt oder indirekt ab Anfang 2026 zu vermarkten. Für weitere Informationen: http://affluentmedical.com Kontakte: AFFLUENT MEDICAL



Sébastien LADET

Chief Executive Officer

investor@affluentmedical.com SEITOSEI.ACTIFIN

Financial Communications / Press Relations

Ghislaine GASPARETTO / Jennifer JULLIA

+33 (0)6 21 10 49 24 / +33 (0)1 56 88 11 19

ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com /

jennifer.jullia@seitosei-actifin.com PRIMATICE

Media Relations France

Thomas ROBOREL de CLIMENS

+33 (0)6 78 12 97 95

thomasdeclimens@primatice.com MC SERVICES AG

Media Relations Europe

Caroline BERGMANN / Kirsten RÜHL

+49 (0)211 529252 20 / +49 (0)211 529252 16

affluent@mc-services.eu





