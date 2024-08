EQS-News: tonies SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

tonies beschleunigt Wachstum und steigert Profitabilität in H1 und bereitet so die Basis für ein starkes Jahr 2024 Konzernumsatz steigt in H1 um 29,8% (Q2: 42,6%) auf 146,8 Mio. EUR, dank internationaler Expansion

Umsatz in Nordamerika steigt deutlich um 63,3% auf 55,2 Mio. EUR (Q2: 85,1%), angetrieben durch die erfolgreiche Expansion im Großhandel und im Direct-to-Consumer-Geschäft

Bereinigte EBITDA-Marge stieg von 1,8% in H1 2023 (einschließlich Einmaleffekten in Höhe von EUR 3,4 Mio.) auf 2,6% dank höherer Bruttomarge und operativem Leverage; EBITDA-Marge von 2,0% (H1 2023: -2,4%)

Freier Cashflow steigt von -39,0 Mio. EUR im Vorjahr auf EUR -32,0 Mio. aufgrund höherer Profitabilität und effizienterem Working Capital Management

Mehrjährige, regionenübergreifende Verträge mit Disney Consumer Products und Paramount unterzeichnet LUXEMBURG, 22. August 2024 // tonies SE ("tonies"), die führende internationale digitale Audioplattform für Kinder mit der preisgekrönten Toniebox, hat seine Ergebnisse für das erste Halbjahr 2024, das am 30. Juni 2024 endete, veröffentlicht. Tobias Wann, CEO von tonies, sagt: "Nach meinen ersten sechs Monaten als CEO weiß ich, dass wir bei tonies ein starkes Produkt, ein starkes Geschäftsmodell und ein starkes Team haben. Gemeinsam haben wir die weltweit größte interaktive Audio-Erlebnisplattform für Kinder aufgebaut. Und das ist immer noch erst der Anfang. In der ersten Jahreshälfte 2024 haben wir nicht nur unser profitables Wachstum fortgesetzt, sondern auch die Voraussetzungen geschaffen, um einen Gang höher zu schalten: Wir haben mehrjährige, regionenübergreifende Verträge mit Top-Lizenzpartnern wie Disney und Paramount abgeschlossen. Diese Lizenzen sind der Schlüssel zur weiteren Internationalisierung von Tonies. Und genau das tun wir gerade mit unseren erfolgreichen Markteintritten in Australien und Neuseeland." Jan Middelhoff, CFO von tonies, ergänzt: "Wir sind auf Kurs, unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Die DACH-Region ist hochprofitabel und zeigt das Potenzial unserer Plattform. So haben wir eine großartige Blaupause für unsere internationale Expansion, mit der wir tonies zu einer globalen Marke formen. Wir verzeichnen weiterhin ein starkes Wachstum in den USA, die sich in diesem Jahr zu unserem wichtigsten Einzelmarkt entwickeln werden. Und in Australien und Neuseeland, wo wir gerade unseren Launch mit dem bisher größten Portfolio abgeschlossen haben, nutzen wir die gewonnenen Erfahrungen, um einen neuen Kernmarkt zu erschließen." Der Konzernumsatz belief sich in den ersten sechs Monaten 2024 auf 146,8 Mio. EUR, was einem Wachstum von 29,8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht (Q2: 42,6% auf 68,4 Mio. EUR), mit einem Umsatzanstieg in allen Regionen und allen Produktkategorien. tonies machte deutliche Fortschritte bei seiner globalen Expansion: Der Anstieg des Umsatzes aus Regionen außerhalb des DACH-Raums von 41% in H1 2023 auf 51% unterstreicht den Erfolg von tonies beim Ausbau seiner internationalen Präsenz. Nordamerika erzielte im Jahresvergleich ein Umsatzwachstum von 63,3% auf 55,2 Mio. EUR (Q2: 85,1% auf 27,4 Mio. EUR) und ist auf dem besten Weg, die prognostizierte Wachstumsrate von über 42% für das Gesamtjahr 2024 zu erreichen. Das Umsatzwachstum wurde durch eine starke Performance sowohl im Direct-to-Consumer-Geschäft als auch im Großhandel angetrieben, wobei letzterer aufgrund einer größeren Regalfläche und einer höheren Anzahl von Verkaufsstellen bei großen Einzelhändlern wie Target und Walmart deutlich zulegen konnte. In der DACH-Region stieg der Umsatz erheblich um 8,6% auf 71,9 Mio. EUR (Q2: 17,4% auf 31,7 Mio. EUR), wobei das größte Wachstum mit wichtigen Großhandelspartnern und dem eigenen Webshop erzielt wurde. Auf der Produktseite wurde das Wachstum durch die erfolgreiche Einführung von tonies' neuem Format "Clever Tonies" unterstützt. In seinem wichtigen Heimatmarkt hat tonies seine Position als Erfinder einer neuen Produktkategorie und Marktführer weiter gestärkt und eine beeindruckende Markenbekanntheit bei 85% der Eltern mit Kindern in seiner Zielgruppe erreicht. Im Rest der Welt wuchs der Umsatz um 49,9% auf 19,7 Mio. EUR (Q2: 51,6% auf 9,4 Mio. EUR), angetrieben durch Nachfrage in Großbritannien und ein besonders starkes Wachstum in Frankreich. tonies sieht in beiden Ländern starke Fortschritte. In Großbritannien erfährt tonies im Jahr 2024 eine deutlich höhere Akzeptanz bei den Großhandelspartnern: Die Anzahl der Verkaufsstellen wird von 1.550 Ende 2023 auf rund 2.200 Ende dieses Jahres ansteigen. In Frankreich konnte tonies seine Dynamik in der ersten Jahreshälfte über alle Vertriebskanäle hinweg fortsetzen. Im Jahr 2023 hatte sich der Umsatz dank einer zunehmenden Expansion im Großhandel mehr als verdreifacht. Auf Produktseite stieg der Umsatz der Tonieboxen, dem Ankerprodukt des Unternehmens, im Jahresvergleich um 32,5% auf 33,0 Mio. EUR (Q2: 56,1% auf 17,8 Mio. EUR). Mit dem Verkauf von insgesamt mehr als 7,3 Millionen Tonieboxen seit der Produkteinführung im vierten Quartal 2016 hat tonies eine starke Plattform mit einem deutlichen Wettbewerbsvorteil aufgebaut, der auf Benutzerfreundlichkeit, Produktkompetenz, Lizenzverträgen und Eigenmarken, saisonalem Aufbau, Finanzkraft und Patenten basiert. Der Umsatz mit Tonies-Figuren stieg im Jahresvergleich um 29,9% auf 106,9 Mio. EUR (Q2: 47,9% auf 50,0 Mio. EUR). Angetrieben wurde der Umsatz sowohl durch lizenzierte Tonies von Drittanbietern, darunter Paw Patrol- und Disney-Figuren, als auch durch einen steigenden Anteil von Tonies mit eigenproduzierten Inhalten und eigenem Design, wie z. B. tonies' erste eigene Lizenzmarke "Schlummerbande". Nach einem starken Start in den USA im 4. Quartal 2023 wurde tonies' neues Format "Clever Tonies" auch erfolgreich in den DACH-Markt eingeführt. Mit "Clever Tonies" erweitert tonies seine Zielgruppe um Kinder ab 5 Jahren. Gleichzeitig zeichnet sich das Produkt durch eine höhere Marge und eine kürzere Markteinführungszeit aus und wird mit der Verwendung von 50% wiederverwerteten Rohstoffen nachhaltiger produziert. Damit sind "Clever Tonies" ein wichtiger neuer Werthebel für das Unternehmen. Mit bedeutenden Lizenzvereinbarungen mit Disney Consumer Products (50+ neue Tonies) und Paramount (10+ neue Tonies) stärkt tonies darüber hinaus seine IP-Pipeline für die kommenden Jahre. Diese strategischen Partnerschaften sind entscheidend für die Beschleunigung der internationalen Expansion von tonies und spiegeln das starke Vertrauen der führenden Lizenzgeber in den zukünftigen Erfolg von tonies wider. Im Bereich Accessoires & Digital wuchs der Umsatz um 16,9% gegenüber dem Vorjahr auf 6,9 Mio. EUR (Q2: -78,6% auf 0,6 Mio. EUR), vorrangig getrieben durch einen höheren Absatz von Nachtlicht-Tonies, Elektronik (hauptsächlich Kopfhörer und Ladegeräte) und Transportlösungen. Eine technische Neuzuordnung von Umsätzen aus dem A&D-Bereich hin zu Tonieboxen und Tonies führte zu einem reduzierten A&D-Umsatz im 2. Quartal im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz im Bereich Tonieboxen und Tonies erhöhte sich entsprechend. Auf vergleichbarer Basis wäre der Umsatz im Bereich Accessoires & Digital um 2,5% gestiegen. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich aufgrund einer höheren Bruttomarge und des operativen Leverage auf 2,6% des Umsatzes im ersten Halbjahr 2024 (3,9 Mio. EUR), verglichen mit 1,8% in H1 2023 (2,1 Mio. EUR). Der Vorjahreszeitraum wurde insbesondere durch einen Einmaleffekt in Höhe von 3,4 Mio. EUR infolge der Auflösung von Lizenzrückstellungen beeinflusst. Die EBITDA-Marge stieg deutlich von -2,4% auf 2,0% und markierte damit erstmals seit IPO ein positives Ergebnis in der typischerweise schwächeren ersten Jahreshälfte. Die DACH-Region steuerte eine EBITDA-Marge von 18,2% bei, was das hohe Profitabilitätspotenzial von tonies in reifen Märkten deutlich unterstreicht. Der Unterschied zwischen dem bereinigten EBITDA und dem EBITDA verringerte sich erheblich, da die Bereinigungen ausschließlich Kosten für aktienbasierte Vergütungen enthielten. Diese gingen mit dem Auslaufen eines Programms für die beiden Gründer deutlich zurück. Der Anstieg der Profitabilität war insbesondere auf eine deutlich höhere Bruttomarge zurückzuführen, die von 65,8% im ersten Halbjahr 2023 auf 67,2% im ersten Halbjahr 2024 stieg. Der Anstieg wurde durch niedrigere Einkaufspreise und geringere Kosten für die Eingangslogistik erreicht, trotz Unterbrechungen in der Lieferkette zu Beginn des Jahres. Zusätzlich unterstützte ein schwächerer USD gegenüber dem EUR die Entwicklung der Marge. Der Deckungsbeitrag sank von 41,1% in H1 2023 auf 37,4% in H1 2024. Der Rückgang ist hauptsächlich auf die erwarteten höheren Lizenzkosten in Prozent des Umsatzes im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückzuführen, der durch die oben beschriebenen Einmaleffekte in Höhe von 3,4 Mio. EUR sowie durch Kanal- und Ländermixeffekte positiv beeinflusst wurde. Der freie Cashflow lag im ersten Halbjahr 2024 mit -32,0 Mio. EUR (H1 2023: -39,0 Mio. EUR) über dem Niveau des Vorjahres. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit verbesserte sich ebenso auf -26,2 Mio. EUR (H1 2023: -34,0 Mio. EUR). Der negative Betrag auf einen frühzeitigen Aufbau von Vorräten zurückzuführen, der dazu dient Lieferengpässe zu vermeiden, Luftfrachtkosten zu minimieren und die internationale Expansion weiter voranzutreiben. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit, einschließlich Investitionen in Produktionswerkzeuge für Tonies-Figuren und Produktion eigener Inhalte und Software, lag bei -5,8 Mio. EUR (H1 2023: -4,9 Mio. EUR). Prognose für das Gesamtjahr 2024 Nach einem sehr starken ersten Halbjahr 2024 bestätigt tonies seine Prognose und ist voll auf Kurs, seine ehrgeizigen Ziele mit einem Konzernumsatz von über 480 Mio. EUR und einem Umsatz von über 200 Mio. EUR in Nordamerika zu erreichen, basierend auf einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,07. Dies bedeutet ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr von mehr als 33% für den Konzern und von mehr als 42% für Nordamerika. tonies erwartet eine bereinigte EBITDA-Marge im Bereich von 6,0 bis 8,0%, verglichen mit 4,0% im Jahr 2023, während der freie Cashflow im Jahr 2024 positiv werden und über 10 Mio. EUR liegen soll (GJ 2023: -5 Mio. EUR). Die Prognose basiert auf der Annahme, dass es im Jahr 2024 zu keiner weiteren wesentlichen Verschlechterung des Konsumklimas kommen wird. Die tonies SE wird die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2024 am heutigen Mittwoch, den 22. August um 16 Uhr MEZ präsentieren. Alle Details finden Sie unter https://ir.tonies.com/de/finanzkalender/ . Alle Veröffentlichungsdokumente finden Sie auf der Investor Relations Website von tonies unter https://ir.tonies.com/de/veroffentlichungen/ . Zahlen auf einen Blick1 Umsatz in Mio. EUR Q2 2024 Q2 2023 +/- H1 2024 H1 2023 +/- Umsatz 68,4 48,0 42,6% 146,8 113,1 29,8% Nach Region DACH 31,7 27,0 17,4% 71,9 66,2 8,6% Nordamerika 27,4 14,8 85,1% 55,2 33,8 63,3% Rest der Welt 9,4 6,2 51,6% 19,7 13,1 50,4% Nach Produktkategorie Tonieboxen 17,8 11,4 56,1% 33,0 24,9 32,5% Tonies-Figuren 50,0 33,8 47,9% 106,9 82,3 29,9% Accessoires & Digital 0,6 2,8 -78,6% 6,9 5,9 16,9%

Bereinigte Gewinn- und Verlustrechnung H1 2024 H1 2023 +/- Mio. EUR

% vom Umsatz

Mio. EUR

% vom Umsatz

Mio. EUR

Umsatz 146,8 100,0% 113,1 100,0% 33,7 COGS -48,1 -32,8% -38,7 -34,2% -9,4 Bruttogewinn 98,7 67,2% 74,5 65,8% 24,2 Lizenzkosten -18,4 -12,5% -9,7 -8,6% -8,7 Bruttogewinn nach Lizenzkosten 80,3 54,7% 64,8 57,3% 15,5 Fulfillmentkosten -25,5 -17,4% -18,3 -16,2% -7,2 Deckungsbeitrag 54,8 37,4% 46,5 41,1% 8,3 Marketing -12,2 -8,3% -8,9 -7,8% -3,4 SG&A -44,0 -30,0% -39,5 -34,9% -4,4 davon Personal -25,4 -17,3% -20,8 -18,4% -4,6 davon OPEX -18,6 -12,7% -18,8 -16,6% 0,2 Aktivierte Eigenleistung 0,8 0,6% 0,0 0,0% 0,8 Sonstiges Ergebnis 4,4 3,0% 4,0 3,5% 0,4 Bereinigtes EBITDA 3,9 2,6% 2,1 1,8% 1,8

1Änderungen an den Zahlen für das erste Halbjahr 2023: In der Vergangenheit standen die Währungsverluste hauptsächlich im Zusammenhang mit tonies Einkauf, insbesondere dem Kauf von Roh- und Betriebsstoffen in Fremdwährungen. Daher wurden diese Verluste in den Vorjahren unter der Kategorie Materialaufwand (COGS) ausgewiesen. Mit der zunehmenden globalen Präsenz und der Diversifizierung des Geschäfts, ist tonies zunehmend an einer breiteren Spanne von internationalen Transaktionen beteiligt. Infolgedessen ergeben sich Fremdwährungsgewinne und -verluste nun aus einem breiteren Spektrum von Geschäftsaktivitäten als nur der Beschaffung. Im Interesse der Konsistenz und Vergleichbarkeit wurden Anpassungen an den Finanzzahlen des Vorjahres vorgenommen, um diese Umgliederung genau widerzuspiegeln. Eine vergleichbare Anpassung wurde bereits für die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2023 umgesetzt. Weitere Informationen finden Sie im tonies-Halbjahresfinanzbericht 2024. Operative Segmente* in Mio. EUR DACH NA RoW Segmente insg. Corp. Überl. tonies-Gruppe (IFRS) Umsatz 71,9 55,2 19,7 146,8 0 0 146,8 Lizenzkosten -11,7 -5,4 -2,4 -19,6 1,2 0 -18,4 Deckungsbeitrag 36,4% 34,1% 30,0% 34,7% - - 37,4% EBITDA 13,1 -2,2 -3,6 7,4 -3,9 -0,6 2,9 EBITDA margin 18,2% -3,9% -18,1% 5,0% - - 2,0%

*NA = North America, Operative Segmente nach Local GAAP; Anpassungen des EBITDA nur auf Konzernebene (aktienbasierte Vergütungen), Umgliederungen beinhalten Transferpreise, IFRS-Effekte, Konzernrückstellungen Über tonies tonies® ist die weltweit größte interaktive Audioplattform für Kinder mit rund 7 Millionen verkauften Tonieboxen und über 90 Millionen Tonies. Das intuitive und preisgekrönte Audiosystem hat mit seinem kindersicheren, kabellosen und bildschirmfreien Ansatz die Art und Weise verändert, wie kleine Kinder unabhängig spielen und lernen. Tonieboxen wurden in über 100 Ländern aktiviert, das Inhaltsportfolio umfasst mehr als 1,100 Tonies-Figuren auf verschiedenen Sprachen. Investor Relations Kontakt Manuel Bösing Head of Investor Relations Phone: +4915157846012 Mail: ir@tonies.com Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen Bei bestimmten Aussagen in diesem Dokument handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise an der Verwendung von Worten wie "erwartet", "kann", "wird", "könnte", "sollte", "beabsichtigt", "plant", "sagt voraus", "sieht vor" oder "antizipiert" oder anderen Worten mit ähnlicher Bedeutung zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen in Bezug auf erwartete Entwicklungen und andere Faktoren, die die tonies SE betreffen. Sie stellen weder historische oder aktuelle Fakten dar, noch sind sie Garantien für zukünftige Leistungen. Haftungsausschluss Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen könnten das Ergebnis und die finanziellen Auswirkungen der in diesem Dokument beschriebenen Pläne und Ereignisse nachteilig beeinflussen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Bekanntmachung. Die tonies SE lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, Aktualisierungen oder Korrekturen der in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um eine Änderung der diesbezüglichen Erwartungen der tonies SE oder eine Änderung der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, widerzuspiegeln. Weder die tonies SE noch irgendeine andere Person übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument geäußerten Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen.



