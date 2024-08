EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Mayr-Melnhof Karton AG: MM veröffentlicht Ergebnisse zum 1. Halbjahr 2024



22.08.2024 / 08:00 CET/CEST

2. Quartal über 2. Quartal 2023

Halbjahresergebnisse preisbedingt unter Vorjahr

Cash Flow deutlich verbessert

Starke Mengensteigerung bei Board & Paper

Für mehr Transparenz Packaging von nun an in zwei Divisionen berichtet:

MM Food & Premium Packaging und MM Pharma & Healthcare Packaging

MM Food & Premium Packaging und MM Pharma & Healthcare Packaging Packaging Divisionen mit solider Performance

Deutliche Reduktion des CO 2 -Fußabdruckes zu 1. Halbjahr 2023

-Fußabdruckes zu 1. Halbjahr 2023 Anhaltende Konsumzurückhaltung auf Endmärkten im Einklang mit schwacher Gesamtwirtschaft

3. Quartal durch jährliche Wartungsstillstände bei Board & Paper beeinflusst Kennzahlen der MM Gruppe - IFRS Konsolidiert in Mio. EUR 1.HJ/2024 1.HJ/2023 +/- Umsatzerlöse 2.043,9 2.181,4 -6,3 % Bereinigtes EBITDA 201,7 237,3 -15,0 % Bereinigtes betriebliches Ergebnis 90,6 127,0 -28,7 % Bereinigte Operating Margin (%) 4,4 % 5,8 % -139 bp Ergebnis vor Steuern 51,2 77,2 -33,6 % Periodenüberschuss 37,4 63,3 -41,0 % Gewinn je Aktie (in EUR) 1,82 3,12 Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit 200,6 150,1 +33,7 %

Peter Oswald, MM CEO: "Die MM Gruppe konnte im 2. Quartal das bereinigte EBITDA und bereinigte betriebliche Ergebnis sowohl gegenüber den beiden Vorquartalen als auch gegenüber dem 2. Quartal des Vorjahres verbessern. Die konsequente Umsetzung des Profit & Cash Protection Programmes führte zu einer deutlichen Erhöhung des Cash Flows aus der Geschäftstätigkeit sowie Free Cash Flows. Gleichzeitig konnte der Verschuldungsgrad des Konzerns weitgehend konstant gehalten werden. Die Board & Paper Division verzeichnete nach dem Abbau hoher Lagerbestände in der Supply Chain eine Erhöhung der Marktnachfrage. Zudem wurden unsere verbesserten Produkte nach den Maschinenumbauten von unseren Kunden gut angenommen. Dies führte zu einem deutlichen Anstieg der verkauften Menge von rund 18 %. Trotz selektiver Preiserhöhungen im 2. Quartal lagen die Durchschnittspreise immer noch deutlich unter dem Vorjahreswert, weshalb die Umsatzerlöse etwas tiefer lagen. Gleichzeitig sind einige Kosten, wie für Altpapier und Personalkosten, im 2. Quartal wieder angestiegen. Aufgrund des umfassenden Cash Protection Programmes gelang es Board & Paper, im 2. Quartal das bereinigte betriebliche Ergebnis nach vier Quartalen betrieblicher Verluste jedoch wieder ins Positive zu drehen. Den Bereich Packaging, welcher eine insgesamt kontinuierlich solide Entwicklung verzeichnete, berichten wir von nun an zur Erhöhung der Transparenz in zwei Divisionen: MM Food & Premium Packaging und MM Pharma & Healthcare Packaging, da Pharmaverpackung ein unterschiedliches Geschäftsmodell verfolgt und innerhalb der Verpackungsindustrie als sehr spezialisiert wahrgenommen wird. Zusätzlich zu Faltschachteln umfasst es auch Beipackzettel und Etiketten." "Infolge der anhaltend schwachen Wirtschaftslage im Hauptmarkt Europa und weiterhin verhaltener Konsumausgaben bei Gütern des täglichen Bedarfes erwarten wir lediglich eine gedämpfte Entwicklung auf den Endmärkten und fortgesetzte Unterauslastung in der Kartonbranche. Im 3. Quartal werden die jährlichen Wartungsstillstände in unseren Zellstoffwerken in Kwidzyn und Kotkamills die Ergebnisse im Bereich Board & Paper beeinflussen, während wir für die beiden Packaging Divisionen von einer stabilen Entwicklung ausgehen.", so Oswald. ERGEBNISRECHNUNG

Die konsolidierten Umsatzerlöse des Konzerns lagen mit 2.043,9 Mio. EUR vor allem aufgrund niedrigerer Verkaufspreise unter dem Vergleichswert des Vorjahres (1. HJ 2023: 2.181,4 Mio. EUR). Das bereinigte betriebliche Ergebnis verminderte sich um 36,4 Mio. EUR von 127,0 Mio. EUR auf 90,6 Mio. EUR. Dieser Rückgang ist vor allem auf niedrigere Durchschnittspreise in der Division Board & Paper zurückzuführen. Die bereinigte Operating Margin des Konzerns lag bei 4,4 % (1. HJ 2023: 5,8 %). Finanzerträge beliefen sich auf 13,3 Mio. EUR (1. HJ 2023: 3,7 Mio. EUR). Der Anstieg der Finanzaufwendungen von -24,7 Mio. EUR auf -42,7 Mio. EUR resultiert großteils aus dem Zinsanstieg für variabel verzinste Finanzierungen. Das "Sonstige Finanzergebnis - netto" veränderte sich vorwiegend fremdwährungsbedingt von -5,9 Mio. EUR auf -10,0 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Steuern lag bei 51,2 Mio. EUR nach 77,2 Mio. EUR im Vorjahr. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beliefen sich auf 13,8 Mio. EUR (1. HJ 2023: 13,9 Mio. EUR), woraus sich ein effektiver Konzernsteuersatz von 27,1 % (1. HJ 2023: 17,9 %) ermittelt. Der Periodenüberschuss reduzierte sich entsprechend von 63,3 Mio. EUR auf 37,4 Mio. EUR. VERLAUF DES 2. QUARTALS

Die MM Gruppe konnte im 2. Quartal die Ergebnisse gegenüber dem Vorquartal verbessern sowie über dem Vergleichswert des Vorjahres abschließen. Nach vier Quartalen gelang es der Division MM Board & Paper, mit Verbesserungen bei Preis und Menge wieder ein positives bereinigtes betriebliches Ergebnis zu erzielen. Die Division MM Food & Premium Packaging verzeichnete Kontinuität auf gutem Niveau, während sich die Dynamik bei MM Pharma & Healthcare infolge einer gefüllten Supply Chain etwas abschwächte. Die konsolidierten Umsatzerlöse lagen mit 1.018,9 Mio. EUR sowohl leicht unter dem Wert des 1. Quartals 2024 (1.025,0 Mio. EUR) als auch dem Vorjahresniveau (Q2 2023: 1.059,3 Mio. EUR). Das bereinigte betriebliche Ergebnis des Konzerns erhöhte sich auf 51,0 Mio. EUR und überstieg damit sowohl den Wert des Vorquartals als auch jenen des Vorjahres (Q1 2024: 39,6 Mio. EUR; Q2 2023: 48,3 Mio. EUR). Die bereinigte Operating Margin belief sich auf 5,0 % (Q1 2024: 3,9 %; Q2 2023: 4,6 %). Das bereinigte EBITDA erreichte 107,2 Mio. EUR (Q1 2024: 94,5 Mio. EUR; Q2 2023: 103,7 Mio. EUR). Der Periodenüberschuss betrug 26,5 Mio. EUR (Q1 2024: 10,9 Mio. EUR; Q2 2023: 28,4 Mio. EUR). Die bereinigte Operating Margin der Division MM Board & Paper erhöhte sich aufgrund der positiven Entwicklung der Verkaufs- und Produktionsmenge trotz niedrigerer Durchschnittspreise auf 0,4 % (Q1 2024: -2,7 %; Q2 2023: -2,0 %). Die Kapazitäten waren deutlich über dem 2. Quartal des Vorjahres ausgelastet, welches durch bedeutende markt- und umbaubedingte Maschinenstillstände geprägt war. MM Food & Premium Packaging gelang es vor allem durch Produktivitätssteigerungen eine solide bereinigte Operating Margin von 10,2 % zu behaupten (Q1 2024: 9,5 %; Q2 2023: 11,4 %). Die Operating Margin von MM Pharma & Healthcare Packaging belief sich auf 4,6 % (Q1 2024: 7,3 %; Q2 2023: 4,9 %), bedingt durch eine verhaltenere Nachfrage infolge des Lagerabbaus in der Lieferkette der Pharmabranche.



ENTWICKLUNG IM BEREICH NACHHALTIGKEIT

Der CO 2 -Fußabdruck der MM Gruppe konnte im 1. Halbjahr um deutliche 23 % reduziert werden (1. Halbjahr 2024: 569.294 tCO 2 e; 1. Halbjahr 2023: 737.926 tCO 2 e). AUSBLICK

Angesichts der weiterhin schwachen allgemeinen Wirtschaftslage und anhaltender Konsumzurückhaltung gehen wir davon aus, dass sich die aktuell verhaltene Marktdynamik auch in den kommenden Monaten fortsetzen wird. Preiserhöhungen werden wir weiter selektiv verfolgen. Im 3. Quartal werden die jährlichen Wartungsstillstände in unseren Zellstofffabriken in Kwidzyn und Kotkamills die Ergebnisse im Bereich Board & Paper beeinflussen, während wir für die Packaging Divisionen von einer stabilen Entwicklung ausgehen. MM konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung der Ergebnisse und Generierung von Cash durch Fortführung des Profit & Cash Protection Programmes. Der Großteil der Einsparungen hieraus wird für 2025 erwartet. Investitionsausgaben werden weiterhin deutlich unter dem Niveau der Vorjahre liegen, da die Großprojekte bereits erfolgreich abgeschlossen sind. Unsere Strategie und Kapitalallokation werden wir weiter auf die Expansion in wachsende, innovative und nachhaltige Marktsegmente konzentrieren und dabei der Margenverbesserung Vorrang vor anorganischem Wachstum einräumen. ----------------------------- Die detaillierte Presseaussendung und den Halbjahresfinanzbericht 2024 sowie das CEO Video-Statement und die Details für den heutigen CEO Conference Call finden Sie auf unserer Website unter: https://www.mm.group. Nächster Termin:

7. November 2024 Ergebnisse zum 1. Halbjahr 2024 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mag. Stephan Sweerts-Sporck, Investor Relations, Mayr-Melnhof Karton AG,

Brahmsplatz 6, A-1040 Wien

Tel.: +43 1 501 36-91180,

E-Mail: investor.relations@mm.group , Website: https://www.mm.group



