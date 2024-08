© Foto: Arne Dedert/dpa



Eine Einigung im Rechtsstreit mit Postbank-Aktionären setzt bei der Deutschen Bank zusätzliche Gewinne frei. Kommt eine Dividendenerhöhung?Die Deutsche Bank steht vor einem entscheidenden Wendepunkt in einem ihrer längsten Rechtsstreitigkeiten. Der deutsche Bankriese hat bekannt gegeben, dass er mit über 80 ehemaligen Postbank-Aktionären eine Einigung erzielt hat, die etwa 60 Prozent der offenen Forderungen in dem jahrelangen Rechtsstreit abdecken. Diese Einigungen werden der Deutschen Bank voraussichtlich einen zusätzlichen Gewinn von 430 Millionen Euro im dritten Quartal bescheren, was den Aktienkurs des Unternehmens in den kommenden Monaten positiv beeinflussen könnte. Die Aktionäre der …