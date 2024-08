TradeXBank AG / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung

TradeXBank ernennt neuen Chief Operating Officer



TradeXBank hat Christof Albrecht zu ihrem neuen Chief Operating Officer (COO) ernannt. Christof Albrecht wird für die weitere Stärkung des operativen Geschäfts und der digitalen Transformation der Bank verantwortlich sein. Er wird nach Abschluss des üblichen regulatorischen Genehmigungsverfahrens Mitglied der Geschäftsleitung. Zürich, 22. August 2024 - TradeXBank hat Christof Albrecht zum neuen COO ernannt. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Führungserfahrung im Schweizer Bankensektor und hatte in verschiedenen Instituten leitende Funktionen in den Bereichen Handel, Vertrieb und Operations inne. Zuletzt war er stellvertretender COO und Bereichsleiter Operations bei der Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA. Camille Sednaoui, CEO der TradeXBank, sagt: "Ich freue mich sehr, Christof im TradeXBank-Team willkommen zu heissen. Seine Ernennung ist ein weiterer Beleg für unseren Erfolg, Spitzenkräften zur Unterstützung unseres Wachstumskurses zu gewinnen. Seine bewiesenen Führungsqualitäten und seine Erfahrung als COO werden unsere Hochleistungskultur weiter stärken und die digitale Transformation unseres Geschäfts vorantreiben." Christof Albrecht wird seine neue Aufgabe am 1. September antreten. Über TradeXBank Die TradeXBank ist eine von der FINMA zugelassene Bank mit Sitz in Zürich. Sie ist in Schweizer Besitz und beschäftigt mehr als 50 Mitarbeiter, die sich auf den Handel mit Rohstoffen in den Bereichen Energie, Agrarprodukte, Düngemittel und Metalle spezialisiert hat. Sie konzentriert sich auf die EMEA-Region und bietet Rohstoffhandel, Finanzen, Devisen und Hedging an. Ihre Geschäfte basieren auf einer Bilanz mit hoher Liquidität- und Kapitalstärke, deutlich über den regulatorischen Anforderungen. TradeXBank AG

