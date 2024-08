© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Seth Wenig



Im Vorfeld der Rede von Jerome Powell am Freitag in Jackson Hole haben Händler und Analysten an der Wall Street die Protokolle der letzten Fed-Sitzung durchgesehen. Ihre Einschätzungen.Mehrere Fed-Beamte räumten ein, dass es plausible Argumente für eine Zinssenkung auf der Juli-Sitzung gab, bevor die Zentralbank einstimmig beschloss, die Zinssätze beizubehalten. "Die überwiegende Mehrheit" der Teilnehmer an der Sitzung vom 30. und 31. Juli stellte fest, dass es "wahrscheinlich angemessen wäre, die Geldpolitik auf der nächsten Sitzung zu lockern, wenn die Daten weiterhin in etwa so ausfallen wie erwartet", heißt es in der Zusammenfassung der Fed-Protokolle. Die Märkte rechnen voll und ganz …