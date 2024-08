BNB News: Klagen, Ausgleichszahlungen und Kursanstieg

Es wirkt gerade etwas surreal, was im Umfeld von Binance und dessen nativem BNB-Token aktuell passiert. Nach dem Ende des Rechtsstreits mit der SEC, inklusive einer historischen Ausgleichszahlung Anfang des Jahres, zeigt der BNB-Coin eine sehr gute Performance am Markt. Aktuell rückt der Token jedoch wieder mit Negativschlagzeilen ins Rampenlicht, dennoch steigt der Kurs und zeigt gute Entwicklungsmöglichkeiten.

Klage gegen Binance

In einer aktuellen Klage muss sich Binance mit einer Klage aufgrund von Geldwäschevorwürfen konfrontiert sehen. Nach einem Social Media Post auf X vom Rechtsanwalt Bill Hughes, Senior Counsel und Direktor für globale Regulierungsangelegenheiten bei ConsenSys Software, dem führenden Unternehmen für Ethereum-Blockchain-Software, handelt es sich um eine Sammelklage in den USA.

https://x.com/BillHughesDC/status/1825899465837834373

In dieser wird behauptet, dass Binance durch Geldwäsche Verbrauchern von Kryptowährungen Schaden zugefügt hat. Was als zivilrechtliche Folge zum abgeschlossenen Verfahren gesehen werden kann, gilt in Amerika als gängige Praxis, um Profit aus Rechtsverfahren zu schöpfen.

Den der eigentliche Schaden entstand den Klägern durch Hackerangriffe und Krypto-Scams, bei denen sie ihr Geld verloren, das anschließend auf die Kryptowährungsbörse Binance überwiesen wurde. Der Vorwurf lautet nun, dass Binance wusste, dass dies gestohlenes Geld war, dies jedoch als lukratives Geschäftsmodell gesehen hat und somit die Geldwäsche unterstützt habe, was nach den RICO-Gesetzen der USA als kriminelles Verhalten einzustufen ist.

Die rechtlichen Vertreter der klagenden Partei sind jedoch keine Unbekannten. So haben diese bereits Sammelklagen gegen Facebook wegen Verstößen gegen Datenschutz oder gegen Hersteller von Opioiden wegen betrügerischen Vorgehens geführt. Damit gelten die Rechtsanwälte als bekannte Experten im Bereich der Sammelklagen.

Influencer und Basketballer einigen sich

Auch der Basketballspieler Jimmy Butler und der Krypto-Influencer Ben Armstrong, auch bekannt als "BitBoy", einigten sich in einer außergerichtlichen Lösung, um eine Sammelklage beizulegen. Da die beiden in der Vergangenheit für Binance geworben haben, wurde ihnen vorgeworfen, damit für eine Kryptowährungsplattform zu werben, die angeblich Wertpapiere ohne ordnungsgemäße Registrierung verkauft hat. Daraufhin wurden der Sportler sowie der Influencer im März 2023 verklagt, und am 19. August wurde der Antrag auf Genehmigung der Vergleichsvereinbarung beim Gericht in Miami eingebracht. Insgesamt sollen die beiden nun 340.000 US-Dollar an die Kläger zahlen.

https://www.courtlistener.com/docket/67120699/214/sizemore-v-zhao/

Kurs zeigt sich unbeeindruckt

Trotz dieser Vorgänge zeigt sich der Kurs von BNB weitgehend unbeeindruckt. In den letzten 24 Stunden ist der Wert um 2 % gestiegen, im Sieben-Tage-Vergleich um mehr als 10 %. Damit zeigt BNB die zweitbeste Performance in den Top 10 nach Tron, dem Neuzugang in dieser Gruppe. Die Marktkapitalisierung liegt bei 83 Milliarden US-Dollar, womit BNB wieder einen klaren Vorsprung gegenüber Solana mit 66 Milliarden US-Dollar aufbauen konnte. Auch Coins, die auf BNB basieren, finden daher derzeit Zulauf. So steht die Finanzierung des Projekts Play Doge, das schon in vier Tagen den Vorverkauf beenden wird, bei aktuell 6,15 Millionen US-Dollar.

